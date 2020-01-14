سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان «كان»

سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان «كان» (أرشيفية:انترنت)

قال منظمون، الثلاثاء، إن الاختيار وقع على المخرج الأميركي سبايك لي لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» السينمائي عام 2020.

وسيرأس لي (62 عاما) اللجنة التي ستمنح جائزة السعفة الذهبية في الدورة رقم 73 للمهرجان خلفا للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال لي في بيان «يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الأفريقي في الولايات المتحدة يتم تعيينه رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان كان».

وكان فيلم لي الأخير «بلاك كلانزمان» قد حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان «كان» العام 2018، ويقام مهرجان «كان» هذا العام في الفترة من 12 إلى 23 مايو المقبل.

وستعلن بقية أسماء أعضاء لجنة التحكيم والأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج المهرجان في منتصف شهر أبريل المقبل.