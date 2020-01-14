سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان «كان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يناير 2020, 02:44 مساء
سبايك لي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان «كان» (أرشيفية:انترنت)

قال منظمون، الثلاثاء، إن الاختيار وقع على المخرج الأميركي سبايك لي لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» السينمائي عام 2020.

وسيرأس لي (62 عاما) اللجنة التي ستمنح جائزة السعفة الذهبية في الدورة رقم 73 للمهرجان خلفا للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال لي في بيان «يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الأفريقي في الولايات المتحدة يتم تعيينه رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان كان».

وكان فيلم لي الأخير «بلاك كلانزمان» قد حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان «كان» العام 2018، ويقام مهرجان «كان» هذا العام في الفترة من 12 إلى 23 مايو المقبل.

وستعلن بقية أسماء أعضاء لجنة التحكيم والأفلام التي ستُعرض ضمن برنامج المهرجان في منتصف شهر أبريل المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
حرائق أستراليا تحت السيطرة وتوقع هطول أمطار بالمناطق المنكوبة
دولى
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
مطالب بنقل الكوالا المهدد في أستراليا إلى نيوزيلندا
علوم وتكنولوجيا
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
الريال يتوج بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
النصر يضرب بيدفيست بثنائية وينعش آماله في «الكونفدرالية»
رياضة محلية
«الوسط» تنشر جزءا من نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة ...
اقتصاد
الولايات المتحدة: 11 قتيلاً على الأقل جراء عواصف في جنوب ولاية تكساس
دولى
الثني: 370 مليون دينار لتنفيذ الطريق بين اجدابيا والواحات
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟