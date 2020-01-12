إيكون يقرر الاستثمار في السياحة البيئية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يناير 2020, 10:37 صباحا
مغني الراب السنغالي الأميركي إيكون في 3 نوفمبر 2019 في وسط إشبيلية (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أن مغني الراب السنغالي - الأميركي، إيكون، سيستثمر في مجال السياحة البيئية في بلده الأم.

ووقّع المغني الذي اشتهر خصوصا بأغنيتي «لوكد أب» و«سماك ذات» عقدا مع شركة السياحة «سابكو»، التابعة للدولة، الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وقالت وزارة السياحة في بيان قبل حفلة توقيع العقد «إضافة إلى كونه فنانا، فإن إيكون هو مستثمر يؤمن بأفريقيا».

وقال الأمين العام لشركة سابكو آليون ندياي إن الصفقة كانت بمثابة مذكرة تفاهم، وبالتالي فإن حجم الاستثمار في المستقبل لا يزال غير واضح.

لكنه أوضح أن إيكون يخطط لبناء مجمع في قرية مبوديين الساحلية، الواقعة على مسافة حوالى 120 كيلومترا جنوب العاصمة داكار.

أمضى مغني الراب واسمه الحقيقي آليون بدارا ثيام، طفولته المبكرة في السنغال لكنه انتقل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة حيث صنع اسما له في عالم الفن.

وقال ناطق باسم وزارة السياحة السنغالية إن المغني يريد بناء قرية سياحية مستدامة من شأنها «الترويج للبيئة». وإيكون ليس النجم العالمي الوحيد الذي يملك جذورا غرب أفريقية يدرس استثمارات مماثلة.

أبدى الممثل البريطاني إدريس إلبا، والدته من غانا ووالده من سيراليون، اهتماما بتطوير السياحة البيئية في مسقط رأسه. زار الشهر الماضي سيراليون التي تأمل في أن تتمكن السياحة من إطلاق اقتصادها السيّئ.

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