أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب

أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية في السعودية أسماء الفائزين في فروعها الخمسة للعام 2020، ومن أبرزهم الأسترالي مايكل كارتر، الذي نال الجائزة في فرع اللغة العربية والأدب.

وذهبت الجائزة في هذا الفرع وموضوعه لهذا العام «الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى» إلى كارتر، أستاذ التاريخ بجامعة سيدني لـ«أعماله التي امتدت على مدى خمسين عاما، وتعد من أهم المراجع التي درست الفكر النحوي العربي باللغة الإنجليزية»، وفقا لوكالة «رويترز».

وفي فرع الدراسات الإسلامية وموضوعه هذا العام «تراث القدس الإسلامي» فاز بالجائزة الأكاديمي الأردني محمد هاشم غوشة عن «غزارة أعماله حول تاريخ القدس وآثارها عبر العصور، وتنوع إنتاجه العلمي»، وفي فرع خدمة الإسلام ذهبت الجائزة إلى «وثيقة مكة المكرمة» الصادرة عن مؤتمر مكة الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في الثلاثين من مايو 2019.

وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل، عبدالعزيز السبيل، في حفل إعلان الفائزين بالدورة الثانية والأربعين، الأربعاء، إن الوثيقة استحقت الجائزة «لكونها تعد دستورا تاريخيا لإرساء قيم التعايش بين أتباع الديانات والثقافات والمذاهب».

وفي فرع الطب وموضوعه «أمراض الهيموجلوبين» فاز بالجائزة الأميركي ستيوارت هولاند أوركين، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد عن «جهوده العلمية المتميزة في مجال أمراض صبغة الدم الوراثية».

وفي فرع العلوم وموضوعه هذا العام «علم الحياة» ذهبت الجائزة إلى شياو دونغ وانغ، الأستاذ في المعهد الوطني للعلوم الحيوية في بكين عن «اكتشافاته الرائدة التي أدت إلى تغير في فهم طبيعة عمل وموت الخلية البالغة، مما أسهم في تطوير علاجات وعقاقير تحاكي محفزات وقف تدهور الخلايا في مقاومة الأمراض المهددة للحياة».

أطلقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية جائزة الملك فيصل التي منحت لأول مرة العام 1979 لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفريدة، ويحصل الفائز في كل الفروع علي مبلغ مالي قدره 750 ألف ريال سعودي (نحو 200 ألف دولار)، وميدالية ذهبية.