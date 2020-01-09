أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يناير 2020, 02:46 مساء
أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب (أرشيفية:انترنت)

أعلنت جائزة الملك فيصل العالمية في السعودية أسماء الفائزين في فروعها الخمسة للعام 2020، ومن أبرزهم الأسترالي مايكل كارتر، الذي نال الجائزة في فرع اللغة العربية والأدب.

وذهبت الجائزة في هذا الفرع وموضوعه لهذا العام «الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى» إلى كارتر، أستاذ التاريخ بجامعة سيدني لـ«أعماله التي امتدت على مدى خمسين عاما، وتعد من أهم المراجع التي درست الفكر النحوي العربي باللغة الإنجليزية»، وفقا لوكالة «رويترز».

وفي فرع الدراسات الإسلامية وموضوعه هذا العام «تراث القدس الإسلامي» فاز بالجائزة الأكاديمي الأردني محمد هاشم غوشة عن «غزارة أعماله حول تاريخ القدس وآثارها عبر العصور، وتنوع إنتاجه العلمي»، وفي فرع خدمة الإسلام ذهبت الجائزة إلى «وثيقة مكة المكرمة» الصادرة عن مؤتمر مكة الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في الثلاثين من مايو 2019.

وقال الأمين العام لجائزة الملك فيصل، عبدالعزيز السبيل، في حفل إعلان الفائزين بالدورة الثانية والأربعين، الأربعاء، إن الوثيقة استحقت الجائزة «لكونها تعد دستورا تاريخيا لإرساء قيم التعايش بين أتباع الديانات والثقافات والمذاهب».

وفي فرع الطب وموضوعه «أمراض الهيموجلوبين» فاز بالجائزة الأميركي ستيوارت هولاند أوركين، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد عن «جهوده العلمية المتميزة في مجال أمراض صبغة الدم الوراثية».

وفي فرع العلوم وموضوعه هذا العام «علم الحياة» ذهبت الجائزة إلى شياو دونغ وانغ، الأستاذ في المعهد الوطني للعلوم الحيوية في بكين عن «اكتشافاته الرائدة التي أدت إلى تغير في فهم طبيعة عمل وموت الخلية البالغة، مما أسهم في تطوير علاجات وعقاقير تحاكي محفزات وقف تدهور الخلايا في مقاومة الأمراض المهددة للحياة».

أطلقت مؤسسة الملك فيصل الخيرية جائزة الملك فيصل التي منحت لأول مرة العام 1979 لمكافأة الأفراد والمؤسسات على إنجازاتهم الفريدة، ويحصل الفائز في كل الفروع علي مبلغ مالي قدره 750 ألف ريال سعودي (نحو 200 ألف دولار)، وميدالية ذهبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الأولى لآثار الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة «عين الأسد»
دولى
الغنوشي يأمل في «توحيد الجهود لتسوية الأزمة الليبية»
ليبيا
تفاصيل القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق
دولى
«رويترز»: مستشفى روسي عالج «مرتزقة» أصيبوا في حروب خارجية منها ليبيا
ليبيا
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا