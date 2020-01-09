جاستن بيبر يعلن إصابته بمرض لايم

جاستن بيبر في لوس أنجليس، 9 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلن مغني البوب الكندي جاستن بيبر، الأربعاء، من خلال صفحته على «إنستغرام» بأنه مصاب بمرض «لايم».

وأوضح بيبر في المنشور أنه سيقدم تجربته مع المرض الذي أصيب به جراء لدغة قرادة في وثائقي على «يوتيوب»، وفق «فرانس برس».

وكتب المغني الذي يبلغ من العمر 25 عاما في تعليقه على المنشور: «لقد مر عامان تقريبا على إصابتي لكنني تلقيت العلاج المناسب الذي سيساعد في معالجة هذا المرض غير القابل للشفاء حتى الآن، وسأعود أفضل من السابق».

وتوجه إلى الأشخاص الذين انتقدوه وعلّقوا على مظهره بشكل غير عادل قائلين إنه يبدو كأنه «يتعاطى الميثامفيتامين»، وقال: «لم يعرفوا أنه تم تشخيص إصابتي أخيرا بمرض لايم، وليس ذلك فحسب، بل كنت أعاني من حالة خطيرة لمرض أحادي مزمن أثر في جلدي ووظيفة الدماغ لدي وطاقتي وصحتي عموما».

وتابع: «سيكون بإمكانكم معرفة المحنة التي مررت بها» من خلال سلسلة وثائقي سينشر على «يوتيوب» في 27 يناير.

ونشر بيبر أيضا منشورا يشكر من خلاله محبيه على الدعم الذي قدموه لأغنية «يامي» التي أطلقها الأسبوع الماضي.

وينتقل مرض «لايم» إلى البشر عبر حشرات القراد المصابة وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي» في الولايات المتحدة. وتشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والصداع والتعب وآلام المفاصل والطفح الجلدي.

ومعظم الأشخاص الذين عولجوا بالمضادات الحيوية في وقت مبكر يتعافون من المرض بشكل كامل وفقا لـ«سي دي سي»، لكن العدوى يمكن أن تصبح حادة أو تستمر لوقت طويل في بعض الحالات.