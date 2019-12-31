تطبيق للمواعدة يغلق حسابا لشارون ستون

الممثلة الأميركية شارون ستون في لوس أنجليس (أ ف ب)

أدركت الممثلة شارون ستون أن العثور على الحب ليس بالأمر السهل، بعدما أغلق حسابها على تطبيق المواعدة «بامبل» بعد تقديم مستخدمين بلاغات بأن هذا الحساب مزيف.

وغرّدت الممثلة الأميركية على «تويتر» الاثنين «دخلت إلى تطبيق المواعدة بامبل ثم أغلقوا حسابي، قدّم بعض المستخدمين بلاغات إذ اعتقدوا أنه من المستحيل أن يكون صاحب الحساب هو أنا»، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأرفقت تغريدتها بصورة للرسالة التي وصلتها من «بامبل»، والتي تفيد بأنه تم حظرها بعد تلقي الموقع تقارير عدة عن أن حسابها كان مزيفا.

وشارون ستون (61 عاما) معروفة بدوريها في فيلمي «توتل ريكال» (1990) و«بايسك إنستينكت» (1992)، وقوبلت تغريدتها بموجة من الدعم، وطالبت الجماهير الموقع بإعادة تفعيل حسابها.

وألغى الموقع الحظر وأعاد تفعيل حساب ستون، و«أكد أن هذا الأمر لن يحصل مجددا»، وفقا لمدير تحرير التطبيق الذي رد على تغريدات ستون.