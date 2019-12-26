أحمد عز: سعيد برد فعل الجمهور السعودي بعد عرض «علاء الدين»

مشهد من العرض المسرحي «علاء الدين» (خاص لـ«بوابة الوسط»)

أبدى الفنان المصري أحمد عز سعادته البالغة بوقوفه لأول مرة على خشبة المسرح في الرياض بعرض علاء الدين الذي يقوم ببطولته ونخبة من النجوم.

وقال عز في ختام العرض الأول للمسرحية، مساء الأربعاء، على مسرح الأميرة نورة: «هذه ليلتي الأولى على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير أن يكون أول عرض مسرحي لي هنا في الرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين، وأشكركم جدا على الاستقبال والحضور، ووجودي معكم اليوم».

وأضاف عز: «يارب نكون أسعدناكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوى لولا المجموعة التي عملت معهم وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري».

ومن جانبه عبر المخرج والمنتج مجدي الهواري عن شكره لهيئة الترفيه السعودية على الفرصة الجميلة للالتقاء بالجمهور السعودي لأكثر من مرة، كما وجه شكره وتقديره لكل العاملين بالمسرحية وعلى رأسهم الممثلون والجيش الكبير من مبدعي «كايرو شو» في الكواليس، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوى، موضحا أنه جار العمل على تطوير كل التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض.

وشهد العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة، على رأسها استخدام تقنية الهولوجرام، كما شهد المسرح ظهور أحمد عز وتارا عماد على البساط السحري في كل أرجاء المسرح أعلى الجمهور.

مسرحية «علاء الدين» بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم ومحمد جمعة.

مشهد من العرض المسرحي «علاء الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)