انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 03:11 مساء
انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)

انطلقت الإثنين، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجغبوب الثقافي، برعاية مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق، وتنظيم الفرع البلدي الجغبوب.

واُفتُتح المهرجان بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، ومدير مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق ورئيس اللجنة العليا للمهرجان خالد عبدالعاطي بوشريشر، ورئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي.

ويشارك في الدورة الثانية للمهرجان عدد من الجمعيات والمنظمات والأنديىة الرياضية منها، منظمة أساطير الأولين الدولية بنغازي، وجمعية اللبة للتراث بنغازي وجمعية حفلز للتراث، وفوج كشافة الجغبوب وجمعية أصدقاء النخيل، ونادي بدر الرياضي والحرس البلدي الجغبوب، ومكتبة الملك إدريس، ومكتبة مفتاح بوزيد ودار البيان ودار الحسام ودار رابح.

وتضمن البرنامج الثقافي للمهرجان عددًا من الندوات الثقافية مقسمة على جلسات، تضمنت الجلسة الثانية ندوة بعنوان «قراءة في مخطوط الفريد الوهاج بالرحلة المنيرة من الجغبوب إلى التاج»، للدكتور سالم عبد الله الفلاح، وندوة بعنوان «جامعة السيد محمد بن علي السنوسي من المعالم والملامح العلمية والوطنية» للمؤرخ سالم الكبتي، وندوة بعنوان «لمحات عن الحركة السنوسية بين أقطار المغرب العربي» للدكتور أحمد محمد جادالله، وندوة بعنوان «التواصل الفكري والعلمي للطريقة السنوسية بين أقطار المغرب العربي» للدكتور خلادي بلهادي.

كما ستقدم بالجلسة الثانية ندوة بعنوان «موقف السنوسية من الحرب والسلطة بين الاضطرار والاختيار» للباحث يوسف عبدالهادي الأحبوش، وندوة بعنوان «السنوسية والتفاوض على السلطة» للدكتور بوبكر محمد البدري، وندوة بعنوان «جدالية هجرة السيد إدريس السنوسي إلى مصر وأثرها على حركة المقاومة في ليبيا» للدكتور إدريس محمد حسين بوبكر، وندوة بعنوان «أثر الاحتلال الإيطالي لواحة الجغبوب على عمليات المقاومة بالجبل الأخضر» للدكتور أرويعي محمد علي قناوي، وندوة بعنوان «مقومات الطبيعية في منخفض الجغبوب إمكانية التنمية» للدكتور الصديق التواتي، ولمناسبة عيد الاستقلال تم إلقاء محاضرة بالمناسبة الذكرى 68 الثلاثاء، شارك فيها كل من الأديب سالم الكبتي، وعلي أحمد سالم، بعنوان «الطريق إلى الاستقلال». 

أما في الجلسة الأولى للمهرجان الذي يختتم الثلاثاء، و حملت شعار «السنوسية من الزاوية إلى الدولة»، قدمت ندوة بعنوان «زاوية عين كلك من الدعوة إلى المقاومة» للدكتور أحمد نجم، وندوة بعنوان «تجربتي العلمية مع تاريخ الحركة السنوسية» للمؤرخ والدكتور الفرنسي جان لوي تويوا، وندوة بعنوان «السنوسية في كتاب المؤرج الفرنسي جان لوي تريوا» للدكتور عبدالناصر إشتيوي، وندوة بعنوان «السنوسيين ومحاولة السيطرة على دار فور» للباحث علام الفلاح، وندوة بعنوان «العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الإمام محمد بن علي السنوسي» للدكتور إدريس الفصيل الحداد.
 

انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)
انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)
انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)
انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)
انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)
انطلاق فعاليات مهرجان الجغبوب الثقافي الثاني (فيسبوك)
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