مهرجان غات السياحي الدولي يحتفل بـ«اليوبيل الفضي»

صورة من دورة سابقة لمهرجان غات السياحي الدولي (فيسبوك)

تنطلق فعاليات مهرجان غات السياحي الدولي في دورته الـ 25 «اليوبيل الفضي» الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان رحلات سياحية لمنطقتي تادرارت أكاكوس ومغيدات، واختار المهرجان لهذه الدورة شعارًا يحاكي كارثة السيول في غات التي ضربت المدينة خلال شهر يونيو الماضي وغمرت ثلثي أحيائها، مخلفة 4 قتلى و30 جريحا، ونحو 20 ألف متضرر، فضلاً عن نزوح 4 آلاف من منازلهم، وانقطاع الاتصالات والكهرباء، وفق منظمات أممية.

وسيتم خلال أيام المهرجان تقديم عدد من المناشط الثقافية والفنية، وتنظيم معارض للمقتنيات الشعبية، وندوات ثقافية.

يشار إلى أن الدورة الأولى لمهرجان غات السياحي الدولي انطلقت في العام 1995 وكانت بمبادرة من مدير شركة غات للسياحة الراحل أحمد يحيى، قبل اعتماد المهرجان رسميًّا من قبل الهيئة العامة للسياحة.

صورة من دورة سابقة لمهرجان غات السياحي الدولي (فيسبوك)