انتخاب ليبيا بالمجلس الإسلامي للتنمية الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 01:51 مساء
انتخاب ليبيا بالمجلس الإسلامي للتنمية الثقافية (موقع الهيئة)

انتخب المشاركون بأعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة الذي عُـقد بتونس، الأسبوع الماضي، ليبيا لعضوية المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي لمدة عامين (2020- 2021).

كما انتخب كلًّا من قطر والإمارات وأوزبكستان وأفغانستان عن المنطقة الآسيوية، والكاميرون وأوغندا والغابون، عن المنطقة الأفريقية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وتأسس المجلس الاستشاري المكلف تنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بقرار من المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة للعام 1998، ومن بين مهام المجلس دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل والمواثيق والمشاريع الثقافية المقدمة من «الإيسيسكو» في ضوء الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واعتماد الوثائق المقرر عرضها على اجتماعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، وفي مشروع جدول أعمال المؤتمرات الإسلامية لوزراء الثقافة والمؤتمرات الكبرى المتخصصة ذات الصلة، إضافة إلى تزويد الإدارة العامة «للإيسيسكو» بالتوجهات والتصورات اللازمة لتنمية العمل الثقافي الإسلامي.

ونظم المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووزارة الشؤون الثقافية التونسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليبي حمدو الهوني هدافا لكأس العالم للأندية
رياضة محلية
هل بإمكان تركيا إرسال جنود أو «مقاتلات» إلى ليبيا؟
ليبيا
«دبلوماسية الهاتف» تضع الأزمة الليبية على الطريق إلى «برلين»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المطرب محمد السيد بومدين
ثقافة وفن
حصاد الرياضة الليبية في ٢٠١٩
رياضة محلية
مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»
ليبيا
المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة
ليبيا
جريدة «الوسط»: استمرار «الكر والفر» ميدانيا.. وتحضيرات ماراثونية لـ«برلين»
ليبيا
«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
بعد التوقيع لـ«ليفربول».. مينامينو يعلن التحدي: سأنافس صلاح وماني
رياضة عالمية
في العدد 213 من جريدة «الوسط»: 9 أشهر على حرب العاصمة.. و«تحالفات الغاز» شرق ...
ليبيا
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحصى في الكلى.. أسباب وعلاج