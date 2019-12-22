انتخاب ليبيا بالمجلس الإسلامي للتنمية الثقافية

انتخاب ليبيا بالمجلس الإسلامي للتنمية الثقافية (موقع الهيئة)

انتخب المشاركون بأعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة الذي عُـقد بتونس، الأسبوع الماضي، ليبيا لعضوية المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي لمدة عامين (2020- 2021).

كما انتخب كلًّا من قطر والإمارات وأوزبكستان وأفغانستان عن المنطقة الآسيوية، والكاميرون وأوغندا والغابون، عن المنطقة الأفريقية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وتأسس المجلس الاستشاري المكلف تنفيذ الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، بقرار من المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة للعام 1998، ومن بين مهام المجلس دراسة الإستراتيجيات وخطط العمل والمواثيق والمشاريع الثقافية المقدمة من «الإيسيسكو» في ضوء الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، واعتماد الوثائق المقرر عرضها على اجتماعات المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، وفي مشروع جدول أعمال المؤتمرات الإسلامية لوزراء الثقافة والمؤتمرات الكبرى المتخصصة ذات الصلة، إضافة إلى تزويد الإدارة العامة «للإيسيسكو» بالتوجهات والتصورات اللازمة لتنمية العمل الثقافي الإسلامي.

ونظم المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووزارة الشؤون الثقافية التونسية.