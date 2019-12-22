حلمي وسعد يشاركان في تكريم حسن حسني بمهرجان «المهن التمثيلية»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 22 ديسمبر 2019, 01:16 مساء
تكريم حسن حسني يتم ضمن مهرجان «المهن التمثيلية» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، تكريم الفنان القدير حسن حسني الأربعاء، بمسرح النهار في شارع قصر العيني (وسط القاهرة)، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان «المهن التمثيلية» الذي انطلقت فعالياته الجمعة، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وقال أشرف: «هذه ليلة في حب الفنان حسن حسني وليس مجرد تكريم على مسيرته الفنية الثرية بالكثير من الأعمال، وذلك لأنه قامة فنية كبيرة، ومشواره حافل بالأعمال الفنية التي تركت بصمة في أذهان الجميع، ولذلك تقرر تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية».

ومن جانبها قالت منة بدر تيسير نائبة مدير المهرجان: «اعتاد المهرجان منذ انطلاقه على تكريم إحدى الشخصيات الفنية التي كان لأعمالها أثر كبير في أذهان الجمهور، وهذا العام يوجد احتفال خاص بالفنان الكبير حسن حسني، حيث سيتم عرض فيلم قصير عن مشواره الفني، وسيقوم بتسليمه درع التكريم نجمان قدم معهما الكثير من الأفلام الناجحة وهما أحمد حلمي ومحمد سعد».

مهرجان «نقابة المهن التمثيلية» يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها المخرج أحمد شفيق والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك والفنانة هالة فاخر، وأستاذ السينوغرافيا الدكتور صبحي السيد، والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي»، والمخرج محمد مرسي، والمخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

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