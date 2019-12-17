مشلح لسوبر مان يباع بـ 200 ألف دولار في مزاد

بيع اول مشلح ارتداه كريستوفر ريف في فيلم "سوبرمان" في مزاد (أ ف ب)

بيع أول مشلح ارتاده الممثل كريستوفر ريف في فيلم «سوبرمان» في مزاد الإثنين بسعر 193750 دولارًا في لوس أنجليس، على ما أعلنت دار «جوليينز أوكشنز».

وفي الإجمال اُستُخدمت ستة مشالح في تصوير الفيلم الذي بدأ عرضه في العام 1978، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعرضت للبيع في هذا المزاد نحو 400 قطعة من بينها ملابس من مسلسل «ستار ترك»، فقد بيعت بزة ارتداها الممثل باتريك ستيوارت خلال تأدية الكابتن دور جان-لوك بيكار بسعر 28 ألف دولار.

أما البزة التي ارتداها دان أكرويد في «غوستباسترز 2» فبيعت بسعر 32 ألف دولار على ما أوضحت دار المزادات المتخصصة بتذكارات ومجموعات هوليوودية أو عائدة لنجوم.

ولم يبع خلال المزاد غليون بيلبو باغنز، الذي أدى دوره إيان هولمز في ثلاثية «لورد أوف ذي رينغز».