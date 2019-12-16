«يو 2» أحيت حفلتها الموسيقية الأولى في الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 02:15 مساء
مغني فرقة "يو 2" بونو خلال حفلة للفرقة في مومباي (أ ف ب)

أقامت فرقة الروك الأيرلندية «يو 2» أول حفلة لها على الإطلاق في الهند، الأحد، وحضرها مشاهير وحشود كبيرة توافدت من كل أنحاء البلاد إلى مدينة مومباي الساحلية.

وفرقة «يو 2» هي الأحدث بين الفرق الموسيقية والمغنين الذين يقيمون حفلات ضمن جولاتهم في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، مع بيونسيه وشاكيرا و«كولدبلاي» وديمي لوفاتو وبراين آدمز وآخرين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبيعت نحو 35 ألف تذكرة للحفلة الموسيقية التي أحيتها الفرقة في استاد «دي. واي باتيل» الرياضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية وحضرها أبرز نجوم بوليوود.

وقبل الحفلة، نشرت الفرقة على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي صورة لكلمات «أهيمسا هي المثل الأعلى»، وقال المغني الرئيسي للفرقة بونو في مقابلة مع قناة «إن دي تي في» التلفزيونية في سبتمبر: «تأثرنا بمارتن لوثر كينغ جونيور، وهو تلميذ للمهاتما غاندي».

وأضاف: «لذلك نحن نأتي كتلاميذ إلى مصدر الإلهام وهو أهيمسا (اللاعنف)، أعطانا الهنود ذلك، إنها أعظم هدية للعالم».

ومومباي هي المحطة الأخيرة في جولة «ذي جوشوا تري 2019» التي سميت تيمناً بألبوم للفرقة أطلق في العام 1987، وبدأت في 8 نوفمبر.

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