الجامعة الأميركية تشارك بـ«إصابة شنيعة» في «الإسكندرية المسرحي»

من العرض المسرحي «إصابة شنيعة» (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك فريق قسم المسرح بكلية العلوم الإنسانية بالجامعة الأميركية بالدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» بعرض «إصابة شنيعة» للمخرجة يارا عادل.

تدور أحداث العرض حول قصة حب «دوج» و«كايلين» الماسوشية، فهما مفتونان بالدم والإصابات الشنيعة التى تشكل دائمًا سبب التقائهما، فنرى في هذه الإصابات كيف تتشابك الحياة مع العاشقين في مزيج من الحب والغضب والدم والإحباط أثناء محاولتهما الحفاظ على التواصل بينهما.

«إصابة شنيعة» تأليف راجيف جوزيف، وتمثيل أليكس غانم ونادين رضا وأروى هزاع ومحمد لطفى ونور هيثم ومحمد حسني، سينوغرافيا مايكل ممدوح، مخرج منفذ مارتينا أشرف، إخراج يارا عادل.

مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، ونائبة رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.