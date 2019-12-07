في مثل هذا اليوم منذ اربعة عشر سنة رحل الكوميدي عبدالرزاق بن نعسان

في مثل هذا اليوم منذ 14 سنة رحل عنا الكوميدي عبدالرزاق بن نعسان، أو (الحاج) مثلما كان يسمي نفسه في تلك المسلسلات الكوميدية، مع رفيقيه (بالنور) و(قطيط) ،التي امتعت جيل الستينيات، وعالجت الكثير من المشاكل الاجتماعية. ولد الفنان عبدالرزاق بن نعسان سنة 1930 بالمدينة القديمة عند كوشة الصفار، زنقة شداخ بطرابلس. تتلمذ، شأنه شأن جيله على يد مشايخ أجلاء في الكتاتيب، ثم مدارس المدينة القديمة.
أحب الفن مبكرا، فدخل مجال التمثيل مبكرا، فكان من الرعيل الأول لحركة الفن في ليبيا، إذ ساهم في تأسيس فرقة «الشروق» للتمثيل سنة 1949، عندما كان مقر الإذاعة في الصمعة الحمراء، وكان أحد عازفيها، بالعزف على آلة البتارية.
وتعلم فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وترك لنا مكتبة عامرة من إنتاجه في مجال التوثيق والتسجيل لأحداث مهمة في تاريخنا. واستمر يعمل في الإذاعة: ممثلاً - مؤلفاً - مخرجاً – ورائداً من رواد المونولوج.
كثيرة هي أعماله الفنية، فعلى سبيل المثال سجل للإذاعة أعمالاً ناجحة منها: عيشة الفلاح، وثلاثة في دكان، وقطيط في إجازة، ودقات البندير، وعود كبريت، والكثير مما يصعب حصره، تماما مثل الأعمال المرئية، التي نذكر منها على سبيل المثال: من كل شي شوي، صندوق العجب، عائلة دردنو، قالوها، وع الطاير، وبنات مختار؛ كل هذه الأعمال ناهيك عن عدد من المسرحيات.
كان من أبرز ممثلي وفناني جيله. أقعده المرض في مستشفيات ألمانيا، إلى أن وافته المنية يوم 7/12/2005.