العرض الأردني «بر» يجذب جمهور «الإسكندرية للمسرح العربي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 05 ديسمبر 2019, 03:32 مساء
من العرض المسرحي «بر» (خاص لـ بوابة الوسط)


شارك قسم الفنون المسرحية بالجامعة الأردنية بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة»، مساء الأربعاء بالعرض المسرحي «بر» للمخرجة دلال فياض، الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا على خشبة المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

«بر» مستوحاة من نص «العميان» للكاتب موريس ماترلينك، تمثيل دانا أبو لبن، محمد عبدالباسط، المثنى القواسمة، هاني الخالدي، سينوغرافيا محمد المراشدة، دراماتورج د. عمر نقرش، إعداد وإخراج دلال فياض.

يسلط العرض الضوء على بحر متلاطم الأمواج يهاجر فيه مجموعة مختلفة من البشر نحو مصير مجهول، يعانون من عزلة داخلية ويشعرون بالخوف المستمر، ولكن تستيقظ فيهم ذكرياتهم المنسية لتنقلب دفة الأحداث.

مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان.

من الحضور الجماهيري للعرض المسرحي «بر» (خاص لـ بوابة الوسط)
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