جاي زي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين بالعودة لـ«سبوتيفاي»

مغني الراب جاي زي في صورة تعود إلى العام 2017 (أ ف ب)

احتفل مغني الراب الأميركي جاي زي بعيد ميلاده الخمسين، وفاجأ محبيه الأربعاء بإعادة تحميل ألبوماته على منصة «سبوتيفاي» للبث التدفقي بعد سحبها لمدة عامين.

فقد سحب جاي زي الذي يملك منصة «تايدال» للبث التدفقي المنافسة لـ«سبوتيفاي» غالبية أغانيه من هذه المنصة العام 2017 قبل أشهر من إطلاق ألبومه «4:44» حصريا على منصته، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأصبح يمكن الآن لمحبيه الاستماع لألبوم «4:44» على «سبوتيفاي» للمرة الأولى إلى جانب أغنيات أبرزها «ذي بلوبرينت» و«أميريكان غانغستر» و«واتش ذي ثرون».

ولم تتضح المدة التي ستبقى فيها أغنيات جاي زي متاحة على «سبوتيفاي» التي تعرضت لانتقادات من فنانين بارزين مثل برينس وتايلور سويفت وتوم يورك بسبب نظام الملكية الخاص بها الذي يقول عدد من الموسيقيين إنهم تقاضوا بموجبه عائدات منخفضة.