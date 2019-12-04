3 عروض في اليوم الأول من «الإسكندرية للمسرح العربي»

مؤسس المهرجان الدكتور أشرف زكي في حفل الافتتاح (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق، الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة»، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية ثلاثة عروض عربية من لبنان والكويت والأردن.

تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية «بر» من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهي إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثه حول بحر متلاطم الأمواج يهاجر عبره مجموعة من الشباب نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت.

أما في السابعة والنصف مساءً فتعرَض مسرحية «الخروج إلى الحياة» من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور أحداثه في السماء ليعبِّـر عن لا نهائية الإنسان.

وفي التاسعة مساءً تعرَض مسرحية «الديكتاتور» من لبنان إعداد وإخراج حسن محيي الدين، وتدور أحداثها حول الصراع بين الحاكم والمحكوم في إطار نظرة تأملية فلسفية.

مهرجان «الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» تستمر فعالياته حتى يوم 8 من الشهر الجاري، وهو تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأسه الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان.