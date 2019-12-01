وفاة مؤلف موسيقى النشيد الوطني لباربادوس

إيرفينغ بورجي في صورة عائدة للعام 2010 (أ ف ب)

أعلنت وفاة مؤلف موسيقى النشيد الوطني لباربادوس المغني الأميركي، إيرفينغ بورجي، الجمعة، عن 95 عاما.

وألف بورجي مع هاري بيلافونتي أغنية «داي أو» (ذي بانانا بوت سونغ) الشهيرة، وعرّف الجمهور العريض على موسيقى كاليبسو في الولايات المتحدة، حسب «فرانس برس».

وأتى الإعلان عن وفاة بورجي على لسان رئيسة وزراء باربادوس خلال إحياء ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في الكاريبي، والذي ألف الموسيقي الأميركي نشيده الوطني.

هذا المؤلف الموسيقي مولود في الولايات المتحدة لكنه تأثر بموسيقى الكاريبي، وهو اقترح سنة 1956 على هاري بيلافونتي إعادة توزيع أغنيته «داي أو» الصادرة في 1952 بأنغام موسيقى كاليبسو التي تعود جذورها إلى ترينيداد وتوباغو.

وحققت النسخة الجديدة نجاحا كبيرا ما دفع ببيلافونتي إلى تسجيل ألبوم كامل مع بورجي بهذا النمط الموسيقي حمل عنوان «كاليبسو»، وهو كان أول ألبوم تتخطى مبيعاته عتبة مليون نسخة في الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام أميركية.