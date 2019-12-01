وفاة مؤلف موسيقى النشيد الوطني لباربادوس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 02:39 مساء
إيرفينغ بورجي في صورة عائدة للعام 2010 (أ ف ب)

أعلنت وفاة مؤلف موسيقى النشيد الوطني لباربادوس المغني الأميركي، إيرفينغ بورجي، الجمعة، عن 95 عاما.

وألف بورجي مع هاري بيلافونتي أغنية «داي أو» (ذي بانانا بوت سونغ) الشهيرة، وعرّف الجمهور العريض على موسيقى كاليبسو في الولايات المتحدة، حسب «فرانس برس».

وأتى الإعلان عن وفاة بورجي على لسان رئيسة وزراء باربادوس خلال إحياء ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في الكاريبي، والذي ألف الموسيقي الأميركي نشيده الوطني.

هذا المؤلف الموسيقي مولود في الولايات المتحدة لكنه تأثر بموسيقى الكاريبي، وهو اقترح سنة 1956 على هاري بيلافونتي إعادة توزيع أغنيته «داي أو» الصادرة في 1952 بأنغام موسيقى كاليبسو التي تعود جذورها إلى ترينيداد وتوباغو.

وحققت النسخة الجديدة نجاحا كبيرا ما دفع ببيلافونتي إلى تسجيل ألبوم كامل مع بورجي بهذا النمط الموسيقي حمل عنوان «كاليبسو»، وهو كان أول ألبوم تتخطى مبيعاته عتبة مليون نسخة في الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام أميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا