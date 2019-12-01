دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 01:26 مساء
ليوناردو دي كابريو في نيويورك، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

نفى الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، السبت، أن يكون ساعد في تمويل مجموعات يُزعم أنها مرتبطة في حرائق الغابات المطيرة في الأمازون كما اتهمه الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو.

وقال الممثل البالغ 45 عامًا في بيان عبر «إنستغرام»، «لم نمول المنظمات المستهدفة، مع أنها تستحق الدعم»، وفق «فرانس برس».

وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية، الخميس، اتهم بولسونارو دي كابريو «بالمساهمة في حرائق الأمازون» من خلال التبرع بنصف مليون دولار إلى مجموعة قال إنها بدأت حرائق في هذه الغابات لاستقطاب التبرعات.

ولم يورد بولسونارو أي دليل واكتفى بالقول إن دي كابريو خصص نصف مليون دولار «للأشخاص الذين يشعلون الحرائق». وكرر الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الاتهامات الجمعة.

وقال دي كابريو وهو ناشط بيئي منذ فترة طويلة في بيان النفي: «مصير هذه الأنظمة البيئية التي لا تعوض، على المحك وأنا فخور بالوقوف إلى جانب هذه المجموعات لحمايتها». وأشاد بالأشخاص الذين يعملون في البرازيل «على إنقاذ إرثهم الطبيعي والثقافي».

فرق الإطفاء
منذ العام 2018 تساعد فرقة الإطفاء التطوعية في ألتر دو تشاو ، عناصر الإطفاء على محاربة حرائق هائلة في ولاية بارا الشمالية بما في ذلك الحريق في منطقة ألتر دو تشاو الذي أتى على مساحة تعادل 1600 ملعب لكرة القدم.

إلا أن الشرطة في المنطقة تفيد بأن بعض أفراد هذه الفرقة افتعلوا حرائق في محاولة للحصول على تمويل دولي. وأُوقف أربعة من عناصر الفرقة الثلاثاء، وأُفرج عنهم بعد يومين.

وقال المحققون إن المتطوعين أضرموا عدة حرائق لبيع صور عنها إلى الصندوق العالمي للطبيعة لاستخدامها في حملة لجمع التبرعات الدولية، بمَن في ذلك دي كابريو.

ونفى فرع الصندوق في البرازيل أن يكون أقدم على ذلك مؤكدًا أنه حوَّل فقط مبلغ 70 ألف ريال (16800 دولار) للمجموعة المحلية لشراء معدات لمكافحة حريق.

وحمّل بولسونارو، المؤيد لاستغلال تجاري أكبر لموارد الأمازون، منظمات غير حكومية مسؤولية الحرائق في أغسطس الماضي التي أتت على أجزاء كبيرة من الغابة المطيرة.

وتعرض بولسونارو لانتقادات دولية كثيرة على إدارته غابة الأمازون، جراء الحرائق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون
ثقافة وفن
رسميا.. اتهام رجل أعمال مالطي بالتواطؤ في قتل صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي»
ليبيا
«الجمعة الأسود» يفقد بريقه في مهده بأميركا بفعل التنزيلات الدائمة
اقتصاد
الشلماني: الدوري الليبي في يناير ومن لا يريد المشاركة سنقدره والمنتخب تحت إدارة ...
رياضة محلية
سلامة لـ«فرانس برس»: تدفق السلاح والتوتر بين واشنطن وموسكو يعقدان تسوية النزاع ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على «منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة»
ليبيا
«أرامكو» السعودية: حجم اكتتاب الأفراد في الطرح العام للأسهم فاق التوقعات
اقتصاد
غسان سلامة يكشف عن ست قضايا تم الاتفاق عليها قبل مؤتمر برلين
ليبيا
الغاز الليبي في مرمى وفرة المعروض الروسي والأميركي
ليبيا
عقد البنزرتي وتصحيح الأخطاء يشغلان «الفرسان» في البيات الشتوي
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تلاسن أميركي روسي يسبق اجتماع برلين
ليبيا
«واشنطن بوست»: رسالة أميركية لحفتر بشأن التوغل العسكري في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا