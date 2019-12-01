دي كابريو: ليست لي علاقة بحرائق الأمازون

ليوناردو دي كابريو في نيويورك، 28 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

نفى الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، السبت، أن يكون ساعد في تمويل مجموعات يُزعم أنها مرتبطة في حرائق الغابات المطيرة في الأمازون كما اتهمه الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو.

وقال الممثل البالغ 45 عامًا في بيان عبر «إنستغرام»، «لم نمول المنظمات المستهدفة، مع أنها تستحق الدعم»، وفق «فرانس برس».

وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية، الخميس، اتهم بولسونارو دي كابريو «بالمساهمة في حرائق الأمازون» من خلال التبرع بنصف مليون دولار إلى مجموعة قال إنها بدأت حرائق في هذه الغابات لاستقطاب التبرعات.

ولم يورد بولسونارو أي دليل واكتفى بالقول إن دي كابريو خصص نصف مليون دولار «للأشخاص الذين يشعلون الحرائق». وكرر الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الاتهامات الجمعة.

وقال دي كابريو وهو ناشط بيئي منذ فترة طويلة في بيان النفي: «مصير هذه الأنظمة البيئية التي لا تعوض، على المحك وأنا فخور بالوقوف إلى جانب هذه المجموعات لحمايتها». وأشاد بالأشخاص الذين يعملون في البرازيل «على إنقاذ إرثهم الطبيعي والثقافي».

فرق الإطفاء

منذ العام 2018 تساعد فرقة الإطفاء التطوعية في ألتر دو تشاو ، عناصر الإطفاء على محاربة حرائق هائلة في ولاية بارا الشمالية بما في ذلك الحريق في منطقة ألتر دو تشاو الذي أتى على مساحة تعادل 1600 ملعب لكرة القدم.

إلا أن الشرطة في المنطقة تفيد بأن بعض أفراد هذه الفرقة افتعلوا حرائق في محاولة للحصول على تمويل دولي. وأُوقف أربعة من عناصر الفرقة الثلاثاء، وأُفرج عنهم بعد يومين.

وقال المحققون إن المتطوعين أضرموا عدة حرائق لبيع صور عنها إلى الصندوق العالمي للطبيعة لاستخدامها في حملة لجمع التبرعات الدولية، بمَن في ذلك دي كابريو.

ونفى فرع الصندوق في البرازيل أن يكون أقدم على ذلك مؤكدًا أنه حوَّل فقط مبلغ 70 ألف ريال (16800 دولار) للمجموعة المحلية لشراء معدات لمكافحة حريق.

وحمّل بولسونارو، المؤيد لاستغلال تجاري أكبر لموارد الأمازون، منظمات غير حكومية مسؤولية الحرائق في أغسطس الماضي التي أتت على أجزاء كبيرة من الغابة المطيرة.

وتعرض بولسونارو لانتقادات دولية كثيرة على إدارته غابة الأمازون، جراء الحرائق.