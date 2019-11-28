الممثلة أنابيلا شيورا تقدم شهادتها ضد هارفي واينستين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 11:10 صباحا
الممثلة الأميركية أنابيلا شيورا في نيويورك (أ ف ب)

أصدر قاضٍ في نيويورك قرارا يسمح للممثلة أنابيلا شيورا بالإدلاء بشهادتها في محاكمة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، وفق ما ورد في وثائق المحكمة الأربعاء.

وفي القرار الذي أصدر في وقت متقدم من الثلاثاء، رفض قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، جيمس بيرك، أيضًا محاولة أخيرة من قبل محامي واينستين لإسقاط تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إلى موكلهم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

واعترف واينستين بأنه غير مذنب في خمس تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على امرأتين، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 6 يناير 2020، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.

وتزعم إحدى المرأتين أن واينستين اغتصبها في العام 2013 بينما تدعي الأخرى أنه اعتدى عليها جنسيا العام 2006، وسعى محاموه لمنع ممثلي الادعاء من الاتصال بامرأة ثالثة تزعم أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل واينستين خلال شتاء 1993-1994 لتقديم أدلة.

ولم يتم ذكر اسم المرأة في وثائق المحكمة لكن من المعروف على نطاق واسع أنها شيورا البالغة 59 عاما والتي اشتهرت بدورها في مسلسل «ذي سوبرانوز».

وأسهمت في إطلاق حركة «أنا أيضا» في أكتوبر 2017 عندما أخبرت مجلة «ذي نيويوركر» بأن واينستين اغتصبها في منزلها في مانهاتن في العام 1993.

ولا يمكن توجيه الاتهام إلى واينستين (67 عاما) باغتصاب شيورا، لأن مزاعمها التي تعود إلى أكثر من 25 عاما قديمة جدا لتشكل محور ملاحقات منفصلة، لكن من شأنها أن تسمح لفريق الادعاء بتدعيم ملفه.

وتتهم أكثر من 80 امرأة مشهورة أو مغمورة المنتج الهوليوودي الذي سقط سقوطا مدويا ولطالما أكد أن العلاقات الجنسية حصلت برضى الطرفين، بانتهاكات جنسية.
 

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