طرح لوحة لسولاج في مزاد بالتزامن مع مئويته

زوار في معرض «بيار سولاج: قرن من الزمن» يضم لوحات للرسام الفرنسي بيار سولاج في غاليري ليفي غورفي، نيويورك، 4 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

ينظم متحف اللوفر معرضًا لمناسبة بلوغ الرسام بيار سولاج سن المئة، بينما الأربعاء، تطرح لوحة أساسية أنجزها الفنان الفرنسي العام 1960، للبيع في مزاد تحتضنه باريس بقيمة مقدرة تتراوح بين 4 و6 ملايين يورو.

ويجسد عمل «لوحة 200 بـ162 سنتمترًا، 14 مارس 1960» تقنية الكشط، التي أطلقها الفنان في نهاية الخمسينات. فعلى اللوحة المطلية بطبقة أساس بيضاء، تغطي شرائط سوداء عريضة جزءًا منها، حسب «فرانس برس».

واشترى اللوحة جيمس جونسون سوينيي، أمين متحف الفنون الحديثة في نيويورك من 1935 إلى 1946 ومن ثم مدير متحف غوغنهايم من 1952 إلى 1960 و«غاليري دو فرانس» في باريس في 1960. وبيقت ضمن عائلة سويني حتى الآن.

وشكل اللقاء في العام 1948 بين سويني وسولاج انطلاقة لصداقة طويلة وللشهرة، التي حققها الرسام في الولايات المتحدة قبل فرنسا حتى. وتطرح هذه اللوحة التي شاركت في كل المعارض الرئيسية المكرسة لسولاج للمرة الأولى للبيع.

وتصادف في 24 ديسمبر الذكرى المئوية الأولى لولادة سولاج. ويفتتح للمناسبة معرض يضم نحو عشرين من لوحاته تغطي كل مراحل مسيرته في 11 ديسمبر في متحف اللوفر، في تحية إلى أحد الفنانين الرئيسيين في النصف الثاني من القرن العشرين الذي لا يزال يحب الرسم.