وفاة غامضة لنجمة «كاي-بوب» أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 05:30 مساء
العثور على نجمة الكاي بوب غو هارا ميتة في منزلها (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الأحد، العثور على جثة نجمة «كاي-بوب» في منزلها.

واُكتشفت غو وهي عضو سابق في فرقة «كارا» في منزلها في سول عصر الأحد، بالتوقيت المحلي على ما قالت الشرطة.

ولم يعرف السبب المحدد للوفاة، فيما فُتح تحقيق على ما أضاف المصدر نفسه، حسب وكالة «فرانس برس».

ويسجل في كوريا الجنوبية واحد من أعلى نسب الانتحار في العالم. وتفيد الأرقام الحكومية بأن الانتحار هو من الأسباب الرئيسة للوفيات لمَن هم دون 40 عامًا.

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وأتت وفاة غو (28 عامًا) بعد انتحار نجمة «كاي-بوب» سولي وهي صديقة مقربة من غو، بعد مواجهتها لتنمر طويل الأمد عبر الإنترنت. بثت المغنية رسالة مؤثرة عبر «إنستغرام» بعيد وفاة سولي.

وفي رسائل بُثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر معجبون عن حزنهم لوفاة غو. وكتب أحدهم: «نامي قريرة العين في الجنة».

بعدما شاركت في فرقة «كارا» بين العامين 2008 و2015 ركزت على مسيرتها الفردية بعد تفكك الفرقة، وكانت أنجزت للتو جولة في اليابان.

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