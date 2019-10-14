وفاة مغنية كورية في ظروف غامضة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 05:20 مساء
سالي، واسمها الحقيقي تشوي جين-ري، معروفة بدفاعها عن حقوق النساء (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، الإثنين، وفاة فنانة شهيرة من نجوم البوب الكورية، كانت تعرضت لفترة طويلة لتعليقات مسيئة على الإنترنت.

وعثر على جثة سالي التي كانت سابقا مع فرقة البنات «إف (إكس)» وكيل أعمالها في منزلها في ضواحي العاصمة سيول، وفق «فرانس برس».

وقالت الشرطة في بيان إن سالي (25 عاما) كانت تعاني من «اكتئاب شديد»، ولا تزال التحقيقات جارية في ملابسات وفاتها.

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وتسجّل كوريا الجنوبية إحدى أعلى نسب الانتحار في العالم، وفق إحصاءات حكومية حديثة. والانتحار هو من الأسباب الرئيسية لوفيات من هم دون الأربعين من العمر.

وكانت سالي، واسمها الحقيقي تشوي جين-ري، معروفة بدفاعها عن حقوق النساء، وهي عانت في المقابل من تنمّر ومضايقات عبر الإنترنت. وانطلقت مسيرتها سنة 2009 مع فرقة «إف (إكس)»، التي سرعان ما أصبحت من أشهر فرق البوب الكورية للفتيات في العالم.

وأوقفت مسيرتها سنة 2014 بعدما قاست تنمّرا عبر الانترنت وانسحبت من الفرقة بعد سنة للتركيز على مشاريع تمثيل. وكانت سالي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أحيت مؤخرا برنامجا تلفزيونيا تطرّق فيه مشاهير إلى تجربتهم مع التنمّر.

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