«القاهرة السينمائي» يعرض الفيلم المكسيكي «600 ميل»

مشهد من فيلم «600 ميل» المكسيكي (بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي» في السادسة والنصف من مساء السبت فيلم «600 ميل»، إخراج جابريل ريبستاين، ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية ضيف شرف الدورة الـ41، وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، حول «روبيو» الذي يقوم بتهريب الأسلحة لحساب عصابة مكسيكية خطيرة، حيث يحاول عميل مكافحة تجارة السلاح «هانك هاريس» القبض عليه، لكن ينتهي به الأمر مختطفًا من قِبل روبيو، وخلال رحلتهما الممتدة إلى 600 ميل، يصبح روبيو وهاريس صديقين.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، ويختتم 29 نوفمبر.

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