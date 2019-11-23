حفظي يحاور ستيفن جاجان في «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | السبت 23 نوفمبر 2019, 11:17 صباحا
ستيفن جاجان رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي (بوابة الوسط)

تحت عنوان «كيف تُروى القصص الشخصية في عصر سلاسل الأفلام؟»، يدير المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الواحدة والنصف من ظهر السبت، حوارا مع ستيفن جاجان.

يجري الحوار في قاعة الهناجر، في دار الأوبرا المصرية، في إطار فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق الأربعاء، ويختتم 29 نوفمبر.

ستيفين جاجان، حاصل على الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس عن فيلم «زحام»، الذي فاز أيضا بجائزتي جولدن جلوب كأفضل سيناريو وأفضل ممثل في دور مساعد، إضافة إلى جائزة بافتا لأفضل سيناريو مقتبس.

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وترشح جاجان أيضًا لجائزة الأوسكار عام 2006 لأفضل سيناريو عن فيلم «سيريانا» الذي قام بإخراجه، وفاز النجم جورج كلوني بجائزة بجائزة أوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في نفس الفيلم. كما فاز جاجان بجائزتي إدجار، وجائزة آيمي لأفضل كتابة درامية عن حلقة من مسلسل «إن واي بي دي بلو».

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