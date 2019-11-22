4 أفلام عربية ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي

4 أفلام عربية ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي (فيسبوك)

يعرض الفيلم السعودي «سيدة البحر» الجمعة، ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية» في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وضمن المسابقة الدولية يعرض الفيلم اللبناني «جدار الصوت»، والفيلم التايواني «موسم ممطر»، أما ضمن قسم العروض الخاصة فتعرض أفلام «حب عادي»، و«علم الخيال»، و«سنونوات كابول»، ويعاد عرض «خطيئة»، و«جودي».

وضمن بانوراما السينما المصرية يعرض فيلما «الفيل الأزرق 2»، و«الماء والخضرة والوجه الحسن»، وتعرض أيضا أفلام «غبت طويلا يا ابني» ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، و«صيف تشانجشا» ضمن قسم أسبوع النقاد، و«أمومي»، و«القلم الرصاص»، و«بابينكو: أخبريني عندما أموت»، و«ابنة لص»، و«بالون»، و«نهاية يوم سعيد»، و«المصفرون»، و«العنب»، و«فيلم فارسي» ضمن قسم البانوراما الدولية.