في مثل هذا اليوم رحل المحامي والكاتب علي الديب

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | السبت 09 نوفمبر 2019, 06:49 صباحا
القانوني والكاتب والسياسي علي الديب

في مثل هذا اليوم منذ 13 سنة شيعت مدينة الزاوية ابنها البار السياسي القانوني، والكاتب الشاعر علي الديب، الذي طعن، بصفته محاميا في عدم دستورية مرسوم ملكي بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس، الذي كان يترأسه. رفع الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، مبرزا أن المرسوم لم يتبع الإجراءات الدستورية الصحيحة، وهو عدم توقيع محمود المنتصر رئيس الوزراء على هذا الأمر الملكي. فحكمت المحكمة الاتحادية العليا في الأسبوع الأول من شهر أبريل سنة 1954 بعدم دستورية الأمر الملكي بحل المجلس التشريعي، كانت تلك الجلسة أولى جلسات المحكمة الاتحادية في تاريخها، وكان اختبارا صعبا للغاية، ولكن نتائجه جعلت منه يوما خالدا للقضاء الليبي.

الديوان الملكي لم يكن راضيا عن الحكم، وأيضا والي طرابلس الذي ندد بقرار المحكمة في حشد من المتظاهرين، وقامت المظاهرات التي عرفت فيما بعد بمظاهرات «تسقط العدالة». أدى قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى سقوط وزارة السيد محمد الساقزلي يوم 12 أبريل 1954 التي لم يمض على تشكيلها شهران واعتبرت أقصر مدة وزارة في تاريخ ليبيا.

ولد علي الديب بقرية (الحرشا) بالزاوية في 22/4/ 1922، وحفظ القرآن وتعلم القراءة في كتاب القرية، عرف عنه أنه منذ أن واصل دراساته في زاوية (الأبشات) وهي إحدى منابر التعليم والتثقيف والتنوير في الزاوية، فاز في مسابقة إدارة المعارف، في عهد الإدارة البريطانية وعين مدرسا ابتدائيا، ثم نجح في امتحان آخر خاص بالقضاة الشرعيين، فعين قاضيا بمحكمة (بئر الغنم) الشرعية، وبعد ثلاث سنوات عين قاضيا بمحكمة سوق الجمعة ونائبا -في الوقت نفسه- لقاضي القضاة في المحكمة الشرعية العليا بطرابلس. ثم اتجه للكتابة في الصحف الوطنية باسم مستعار وهو (أبو جرد) إلى أن أصدر جريدته (الليبي) سنة 1952 ولكنها توقفت بعد سنتين بسبب التمويل. ثم فاز بالتزكية في دائرته (الحرشا) في أول انتخابات للمجلس التشريعي لولاية طرابلس، وفاز بعد ذلك في رئاسة المجلس. ولما حل المجلس، تقدم بعد سنتين لترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية الثانية، ولكن حكومة مصطفى بن حليم حالت دون ذلك، غير أنه كرر ترشيح نفسه، وفاز في دائرته للمرة الثانية بالتزكية، وبغالبية الأصوات في انتخاب رئاسة المجلس التشريعي. واستمرت مسيرته متسمة بالمعارضة لكل ما ليس وطنيا وحقيقيا. ثم سجن لسنوات من بعد سقوط الملكية سنة 69 وخرج من السجن. وظلت حياته إلى نهايتها مضيئة كمحام وسياسي وأديب وشاعر وصحفي، ورب أسرة كبيرة من خمسة عشر من البنين والبنات، كلهم على مستوى عال من العلم والثقافة والكفاءة، بينهم القاضي والمستشار القانوني والمحامي اللامع والمهندس الكفء والطبيب المبرز والمذيع الناجح، وجميعهم ذوو اهتمامات بالشؤون العامة والثقافة وقضايا الإنسان. رحل عنا يوم 9/11/2006.

رفاق في زمن جميل.. الصحفيان السياسيان علي الديب وفاضل المسعودي
علي الديب في ترحيب بأم كلثوم أثناء زيارتها لطرابلس
علي الديب
وسط نخبة من الإعلاميين في العهد الملكي
علي الديب الأول من اليسار أثناء ترأسه المجلس التشريعي لولاية طرابلس
علي الديب الأول من اليسار ثم حسين مازق وسيف النصر
علي الديب في أواخر أيامه
"ابوجرد" الكاتب والمحامي على الديب
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
«فرانس برس»: التظاهرات تمتد إلى الأحياء الغنية في العاصمة التشيلية
دولى
العراق.. في بغداد كل الجسور تؤدي إلى «الثورة»
عربى
«المركزي»: أكثر من 19 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 10 أشهر
ليبيا
«فرانس برس»: أرملة البغدادي كشفت كثيرا من المعلومات عن تنظيم «داعش»
عربى
روسيا تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحل بحسابات الموتى على مواقع التواصل؟