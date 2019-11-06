لصوص يقتحمون كاتدرائية بسيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 01:05 مساء
كاتدرائية القديسة مريم في اولورون سانت ماري في جنوب غرب فرنسا (أ ف ب)

اقتحم لصوص بسيارة كاتدرائية من العصور الوسطى في جنوب غرب فرنسا في وقت مبكر من صباح الإثنين، محطّمين القضبان المعدنية لسرقة كؤوس فضية وغيرها من كنوز الكنسية التي لا تعوض، على ما قالت السلطات المحلية.

وقال المسؤول المحلي في مدينة أولوران-سانت-ماري، لوران باري إن التحقيقات الأولية أظهرت أن العصابة ربطت جذع شجرة إلى مقدم السيارة التي استخدمت لتحطيم باب من أبواب الكاتدرائية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأدرج هذا الصرح على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي في العام ١٩٩٨، وعندما أصبحوا في الداخل سرق اللصوص الكؤوس وغيرها من الأغراض التي تستخدم في القداديس ومعظمها من الذهب إضافة إلى لوحة تعود إلى القرن السابع عشر ومجموعة من الملابس.

وأوضح باري أن الكنوز كانت محفوظة في الكنيسة وراء شباك حديد «تم نشر قضبانه»، وأولورون-سانت-ماري هي محطة محببة للحجاج الكاثوليك المتوجهين إلى كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا، وهي تقع على مسافة ٥٠ كيلومترا من الحدود الفرنسية - الإسبانية.

وتابع باري «تم إبلاغ رئيس البلدية بعدما استيقظ سكان محليون على الضوضاء انطلاق صفارة الإنذار في الكاتدرائية»، وأوضح أن شهودا رأوا ثلاثة أشخاص يشاركون في عملية السطو، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الكاتدرائية للسرقة، وسيقوم خبراء بتقويم الأغراض المفقودة لكن باري وصف الخسارة بأنها «كبيرة»، وقال «علاوة على القيمة المادية، يجد السكان أنفسهم الآن مفصولين عن تاريخهم وتراثهم».

وتشتهر هذه الكاتدرائية بواحد من أقدم معالمها المتبقية، وهو بوابة رومانية منحوتة في القرن الثاني عشر، وتعرض الصرح لحريق في القرن الثالث عشر ومرة أخرى في القرن الرابع عشر كما نهب في نهاية القرن السادس عشر.

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