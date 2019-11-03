بروتوكول تعاون بين مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» وجامعة «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 03 نوفمبر 2019, 02:39 مساء
المنتج محمد حفظي مع الدكتور محمد الخشت (خاص لـ بوابة الوسط)

وقع المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، ظهر الأحد، بروتوكول تعاون مع جامعة «القاهرة» برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتعميق الجوانب الثقافية والفنية كرافد أساسي لبناء شخصية الطلاب، خلال الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الحالي، وذلك بحضور الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان.

البروتوكول يتضمن تخصيص تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة بنسبة 50%، كما سيتم توفير دعوات مجانية للطلاب لحضور فعاليات المهرجان والمؤتمرات الصحفية الفنية والمشاركة في النقد الفني.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي، إنه سعيد بالتعاون بين جامعة «القاهرة» العريقة ومهرجان «القاهرة»، مشيدا بمشروع تطوير العقل المصرى الذي تتبناه الجامعة، وإيمان الدكتور الخشت بأهمية تنمية الوجدان عن طريق تقديم الفنون الجادة ومحاربة التلوث السمعي والبصري والفكري، ولأهمية تشكيل وجدان الشعوب وتكوين رأي عام مستنير، إدراكا منه لقيمة الفن كلغة إنسانية عالمية.

من جانبه قال الدكتور محمد الخشت إن جامعة «القاهرة» تؤمن بأهمية الفنون في تطوير العقل وبناء الوجدان، وبأهمية السينما كلغة إنسانية عالمية، مضيفا أنه يجب علينا أن نفتح المسارات أمام الإبداع الفني الحقيقي في الوقت الذي نغلق فيه كل سبيل أمام الفن العشوائي الذي بات يضرب ملكة الوجدان.

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي» خلال الدورة 41 حوالي 150 فيلما، من بينها 35 في عروضها الأولى عالميا ودوليا، واختار للافتتاح فيلم «الأيرلندي» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

لحظة توقيع بروتوكول التعاون بين «القاهرة السينمائي» وجامعة «القاهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة