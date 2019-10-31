200 ألف دولار قيمة جوائز «ملتقى القاهرة السينمائي»

الفائزون بجوائز «ملتقى القاهرة السينمائي» في الدورة 40 (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت ميريام دغيدي، مديرة ملتقى القاهرة السينمائي، أن نسخته السادسة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي» خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر، ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة بقيمة 200 ألف دولار، وهو الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه، مما يوضح حجم ثقة الشركاء والرعاة.

وأوضحت دغيدي أن الملتقى الذي يقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، يقدم سنويا مشروعات أفلام تفرض نفسها على خريطة المهرجانات والجوائز، وهو ما دفع الشركاء والرعاة إلى ضرورة دعم هذه المشروعات والمساهمة في إنجازها من خلال الجوائز القيمة التي يقدمونها، وهي كالتالي: 50 ألف دولار لشراء حقوق عرض الفيلم مقدمة من شبكة OSN، و15 ألف دولار مقدمة من باديا، وعشرة آلاف دولار مقدمة من شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وعشرة آلاف دولار مقدمة من «أرابيا بيكتشرز»، و10 آلاف دولار مقدمة من روتانا، و5 آلاف دولار مقدمة من السينما العراقية، وسبعة آلاف دولار مقدمة من «إنسان فيلمز»، وعشرة آلاف دولار مقدمة من «نيوسنشري»، وجائزة قدرها ثلاثة آلاف دولار وتوفير شريط DCP الخاص بالفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج مقدمة من «The Cell».

كما تضمن «MAD Solutions» و«Ergo» مبلغ 30 ألف دولار لصناع الفيلم الفائز، بتوزيعه في العالم العربي، ويقدم مركز السينما العربية دعوة صناع المشروع الفائز للمشاركة في «روتردام فيلم لاب» 2020، كما يقدم مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، دعوة للمشروع الفائز للمشاركة في النسخة الأولى من سوق المهرجان، وتقدم «ليث للإنتاج» خدمات هندسة صوت ومكساج.

جوائز ملتقى القاهرة السينمائي يتنافس عليها هذا العام 16 مشروعا تتنوع بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وتنتمي المشروعات إلى مصر ولبنان والأردن واليمن وفلسطين والعراق وسوريا وتونس، وتضم لجنة التحكيم السيناريست المصرية مريم نعوم، وإيدا مارتينز المؤسسة والمديرة العامة لشركةMedia Luna New Films، والمنتج ومستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية جورج ديفيد.