انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي «صنع في ليبيا» في إجدابيا

انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي «صنع في ليبيا» في إجدابيا (فيسبوك)

انطلقت الثلاثاء فعاليات مهرجان «صنع في ليبيا» للأفلام السينمائية الروائية والوثائقية والتسجيلية في مدينة إجدابيا.

الحدث مشروع مشترك ما بين شركة رؤى الإعلامية والهلال الأحمر الليبي إجدابيا، وبإشراف الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

ورشحت لجنة المشاهدة والفرز بالمهرجان 18 فيلما منها للمنافسة على جوائز المهرجان، التي تتضمن «أفضل ممثل، أفضل فكرة وسيناريو، أفضل إخراج، أفضل تصوير، أفضل مونتاج»، وتعرض تسعة خلال الفعاليات.

ومن الأفلام الروائية المشاركة بالمهرجان فيلم «عصابة وطن» للمخرج حسين إبراهيم البرعصي من مدينة البيضاء، وفيلم «حكاية أمل» للمخرج المعتصم بالله الأوجلي من مدينة بنغازي، وفيلم «Al Trban»، للمخرج سلامة رمضان من مدينة طبرق، وفيلم «الوصية» للمخرج أحمد فؤاد من مدينة طبرق، وفيلم «الرواية السوداء» للمخرج بلال عثمان من مدينة طرابلس، وفيلم «جاري البحث عن» للمخرجة إيلاف شبش من مدينة بنغازي، وفيلم «الجوهرة » للمخرجة منى فرحات العبيدي من مدينة بنغازي.

ويعرض أيضا في نفس الفئة فيلم «حلم مراد» للمخرج مراد عمر العبار من مدينة بنغازي، وفيلم «تحت السمع» للمخرج محمد عيسى من مدينة شحات، وفيلم «ديسلكسيا» للمخرجة عائشة محمود الضاوي من مدينة البريقة، وفيلم «غفوة» للمخرج هاني العبيدي من مدينة بنغازي، وفيلم «من تغلبوا على الموت» للمخرج معتصم محمد الورفلي من مدينة إجدابيا، وفيلم «لحظة عبث» للمخرج أحمد عبدالعزيز الزروق من مدينة سرت، وفيلم «حب مقدس» للمخرج طه سكانجي من مدينة بنغازي، وفيلم «المرشد الروحي» للمخرج بشير أبوالقاسم بشير من مدينة هون.

أما فيلم «من أعماق هوا احجري» للمخرج فتح الله مجدوب الحاسي من مدينة شحات، فيشارك ضمن فئة الأفلام الوثائقية، ويعرض أيضا ضمن نفس الفئة الفيلم الوثائقي «الحجر الأسود» للمخرج سليمان الخشبي

من مدينة البيضاء، وفيلم «الغيطة» للمخرج فضيل صالح فضيل، وفيلم «عطيني فرصة» للمخرج إبراهيم مرعي سعد من مدينة بنغازي، وفيلم «الحلم المنتظر» للمخرج بدر الطيب من مدينة المرج، وفيلم «حنين لب الصخر» للمخرج فائز فريطيس من مدينة درنة.

تضم لجنة التحكيم المهرجان كلا من نزار الزبير رئيس لجنة التحكيم، والكاتب والمخرج المسرحي فتحي القابسي، وأحمد القطراني، ونور الدين الشيخي، وفضيل صالح.

ويكرم المهرجان شخصيات كان لها دور في صناعة السينما الليبية، منهم الممثل علي أحمد سالم عن شخصية «بلال» في فيلم «الرسالة»، والممثل طاهر القبائلي والممثلة كرمان جبرعن فيلم «الشضية»، والمخرج الهادي راشد، والفنان محمد مخلوف عن مهرجان الشاشة العربية المستقلة، والمخرج خالد اخشيم المصراتي عن فيلم «تاقرفت»، والممثل إيهاب الورفلي عن دور الطفل «على» في فيلم «عمر المختار».

وتنظم الأربعاء على هامش المهرجان ورشة عمل التقنيات الداخلية للممثل بإدارة الفنان أحمد إبراهيم حسن بقاعة مسرح الضمان إجدابيا.

انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي «صنع في ليبيا» في إجدابيا (فيسبوك)

انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي «صنع في ليبيا» في إجدابيا (فيسبوك)

انطلاق فعاليات المهرجان السينمائي «صنع في ليبيا» في إجدابيا (فيسبوك)