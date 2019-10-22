انطلاق «بين بحرين» في دور العرض المصرية

من العرض الخاص لفيلم «بين بحرين» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلق الفيلم الروائي «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة تجاريًّا في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء 16 أكتوبر، وذلك في 12 دار عرض بمحافظات مختلفة.

وشارك الفيلم أخيرًا في مهرجان «أرهوس للفيلم العربي» بالدنمارك، ومهرجان «الفيلم العربي في توبنغن» بألمانيا وحصل على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وهما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، ليصبح رصيد الفيلم أربع جوائز، إذ حصل أثناء عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل ويارا جبران وثراء جبيل ومحمود فارس وعارفة عبدالرسول ولبنى ونس، إنتاج شركة «أكسير»، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.