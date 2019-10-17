محكمة إيطالية تجيز إعارة أعمال «دا فينتشي» إلى متحف اللوفر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 11:21 صباحا
لوحة «الرجل الفيتروفي» التي تعتبر من أشهر أعمال ليوناردو دا فينتشي (أ ف ب)

أجازت محكمة إيطالية، الأربعاء، إعارة أعمال لـ«ليوناردو دا فينتشي» إلى متحف اللوفر، ومن ضمنها لوحة «الرجل الفيتروفي»، التي سعت جمعية «إيطاليا نوسترا» إلى الدفاع عن التراث الإيطالي لعدم مغادرتها الأراضي الإيطالية.

ورفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو (شمال شرق إيطاليا) الاستئناف المقدم من الجمعية، قائلة: «لا أساس يبرر طلبها»، الأمر الذي يمهد الطريق لإعارة أعمال عدة لـ«دا فينتشي» للمتحف الباريسي، في إطار المعرض الكبير الذي يقام في اللوفر بمناسبة مرور 500 عام على وفاة فنان النهضة، والذي سيفتتح في 24 أكتوبر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكانت هذه الجمعية قد تقدمت بشكوى أمام محكمة فينيتو للبت في هذه المسألة، معتبرة أن هذه الإعارة تشكل انتهاكا لقانون الممتلكات الثقافية، وينص هذا القانون على «عدم جواز إخراج قطع ثقافية تمثل جزءا رئيسيا من مجموعة معينة» من متحف أو معرض فني أو مكتبة أو مجموعة فنية.

وأوضحت المحكمة أن قرار الحكومة الإيطالية إعارة هذه الأعمال بموجب اتفاق مع فرنسا، نابع من الأهمية العالمية الاستثنائية لمعرض متحف اللوفر، ورغبة إيطاليا في الترويج لتراثها، إضافة إلى تعزيز قيمة التعاون والتبادل بين الدول.

وفي قرار اتخذته هذه المحكمة في 8 أكتوبر، علق الاتفاق الموقع في نهاية سبتمبر في باريس بين وزارة الثقافة الإيطالية واللوفر، لتبادل أعمال ليوناردو دا فينتشي والرسام رافاييلو، وبموجب هذا الاتفاق، من المفترض أن تعير روما المتحف الباريسي خمسة أعمال للفنان الإيطالي.

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