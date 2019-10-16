كوبا غودينغ جونيور يدفع ببراءته من تهمة التحرش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 أكتوبر 2019, 11:27 صباحا
الممثل الحائز جائزة أوسكار كوبا غودينغ جونيور لدى خروجه من المحكمة في مانهاتن (أ ف ب)

دفع الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور، الثلاثاء، ببراءته أمام محكمة في نيويورك من تهمة التحرش الجنسي بحق امرأتين، فيما تقول 12 امرأة أخرى إنهن تعرضن أيضا للتحرش من جانب الممثل، وفق مكتب مدعي عام مانهاتن.

ويُتهم الممثل البالغ 51 عاما الحائز جائزة أوسكار كأفضل ممثل بدور ثانوي العام 1997 عن أدائه في فيلم «جيري ماغواير»، بملامسة صدر امرأة في حانة فندق في مانهاتن في التاسع من يونيو الماضي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضيف إلى هذا الاتهام الأول المعروف منذ يونيو، اتهام ثان الأسبوع الماضي يطاول الممثل ويتعلق بملامسته المزعومة لمؤخرة امرأة أخرى في 24 أكتوبر 2018 في ناد ليلي في نيويورك، ولا يواجه كوبا غودينغ جونيور أي تهمة رسمية أخرى، غير أن القرار الاتهامي المسجل الثلاثاء يلحظ 12 امرأة أخرى يؤكدن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من جانب الممثل، مع شتائم في بعض الحالات، داخل حانات ونواد ليلية في لوس أنجليس ونيويورك ودالاس، ووقعت هذه الانتهاكات المفترضة بين 2001 و2018.

ولم يتم التعريف بهوية أي من هؤلاء النسوة الـ12، وعلى القاضي اتخاذ قرار في ما إذا كان يسمح بإدلائهن شهادات في المحاكمة مع تحديد الحالات التي يمكن من خلالها لفريق الادعاء طلب استدعائهن إلى المحكمة.

وينفي الممثل الاتهامات الموجهة إليه، وفي ما يتعلق بالاتهام بشأن التحرش المفترض في يونيو، يؤكد محاموه منذ البداية أن صورًا لكاميرات مراقبة في الحانة تظهر بوضوح أن موكلهم بريء، غير أن تراكم الشهادات بشأن الانتهاكات المفترضة قد يعقد مهمة فريق الدفاع، ولم يحدد أي موعد للمحاكمة وستعقد الجلسة المقبلة في 13 ديسمبرالمقبل.
 

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