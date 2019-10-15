الفنان حمزة بليبلو: الحكومة الموقتة تعهدت بدفع المبلغ المتبقي لأعمال عرضت في 2015

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 10:19 مساء

أكد الفنان حمزة بليبلو، أن الحكومة الموقتة تعهدت بتسديد مستحقات أكثر من 30 فنانا شاركوا في أعمال سابقة جرى عرضها في 2015.

وقال الفنان حمزة بليبلو لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن «رئيس المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالحكومة الموقتة حاتم العريبي، اجتمع بالفنانين وأبلغهم أنه بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة سيجري صرف المستحقات على دفعتين».

وأضاف: «المبلغ سيجري دفعه كما قال العريبي خلال الشهر القادم وعلى دفعتين بحيث يكون نصف المبلغ نهاية شهر اكتوبر والنصف الآخر مع حلول الشهر القادم».

وأشار الفنان حمزة  بليبلو إلى أن هذه الأعمال أنتجت خلال فترة رئاسة عمر القويري للهيئة العامة للإعلام والثقافة.

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