اكتشاف رسم جداري في بومبي الأثري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 12:11 مساء
اكتشاف رسم جداري لمصارعين في بومبي (أ ف ب)

اكتشف رسم جداري جديد في موقع بومبي الأثري يظهر مصارعين في ختام جولة مصارعة في روما القديمة، أحدهما منتصر والآخر منحن ومضرج بالدماء، بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية.

وعثر على هذا الرسم الذي يتخذ شكلا شبه منحرف ويمتد على حوالي 1.12 متر طولا و1.5 متر عرض خلال حفائر في قبو قديم، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويمكن معاينة ما تبقى من آثار لسلم فوق الرسم كان يؤدي إلى المسكن العلوي الذي رجح العلماء أن يكون حانة تضم أيضا مومسات، نظرا إلى وجود مصارعين فيه، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وقال وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني «قبل بضع سنوات، كان موقع بومبي معروفا في العالم أجمع بسمعته السيئة، مع انهيارات وإضرابات للعاملين فيه وطوابير انتظار لا متناهية تحت أشعة الشمس الحارقة»، أما اليوم، «أصبح موقعا جاذبا للزوار مع ملايين السياح الإضافيين، وهذا الاكتشاف الجديد يظهر لنا أن بومبي منهل معارف لا ينضب لعلماء الآثار».

وتكمن أهمية الرسم الجداري لدي مدير الحفائر ماسيمو أوسانا، «في التمثيل الواقعي للجروح الذي يعكسه، مثل تلك التي أصابت المعصم والصدر»، وقال في البيان «لا نعرف مآل المبارزة، قد يكون القتل أو حتى العفو نظرا لحركة اليد التي يقوم بها المصارع المهزوم».

وتعد مدينة بومبي القديمة التي غمرتها حمى انفجار بركان فيزوفيو في العام 79 من أكثر المواقع الأثرية استقطابا للسياح.
 
 

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