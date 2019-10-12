جمال الدريوي: بدأنا تحضير برنامج «المضمار» لاكتشاف المواهب

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 12 أكتوبر 2019, 10:53 مساء

أعلن الشاعر، جمال الدريوي، بدء التحضير لبرنامج «المضمار» لاكتشاف المواهب الفنية.

وقال الدريوي لـ«بوابة الوسط»، السبت: «هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه الذي يهتم بالمواهب في مختلف المجالات الفنية».

وأضاف: «البرنامج سوف يبث على الهواء مباشرة، وبعد اجتياز المتسابق اختبار لجنة التحكيم يكون التنافس من خلال تصويت المشاهدين عبر تطبيق خاص بالبرنامج».

ولفت الشاعر، جمال الدريوي، إلى أن البرنامج سينطلق بـ«التعاون مع شركة الجومان للإنترنت».

وأشار الدريوي إلى أن نخبة كبيرة من الإعلاميين ستشرف على البرنامج، على رأسهم الإعلامي الكبير عمر الجروشي، والأستاذ أحمد بركات، والإعلامية رشا الفيتوري، والإعلامي محمد المجبري، والأستاذ محمد بوغرارة، والفنان الموزع الموسيقي سمير الفيتوري.

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