اختتام فعاليات مهرجان أيام فلسطين السينمائية

اختتام فعاليات مهرجان أيام فلسطين السينمائية (أرشيفية:انترنت)

اختتم مهرجان أيام فلسطين السينمائية دورته السادسة بفيلم «مفك» للمخرج بسام غرباوي، الذي عرض في قصر ثقافة رام الله، الأربعاء.

الفيلم بطولة زياد بكري وعرين عمري وجميل خوري وياسمينة قدومي ومريم باشا وأمير خوري، وسبق له الفوز بعدد من الجوائز في مهرجانات عربية وغربية، وفقا لوكالة «رويترز».

يتناول الفيلم قصة زياد، الذي يعيش مع أسرته بأحد المخيمات الفلسطينية ويعشق كرة السلة، لكن مقتل أقرب أصدقائه برصاصة من جهة المستوطنات الإسرائيلية يقلب حياته ويدفعه إلى المشاركة في هجوم على رجل يعتقد أنه مستوطن إسرائيلي، فيتم القبض عليه ويدخل السجن 15 عاما، يخرج بعدها شخصا مختلفا لا يستطيع التكيف مع محيطه.

وتضمن حفل ختام المهرجان توزيع جوائز الدورة الرابعة من مسابقة «طائر الشمس الفلسطيني» المخصصة للأفلام من أو عن فلسطين، وقدم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة «فيلم لاب -فلسطين» بالشراكة مع وزارة الثقافة، أكثر من 60 فيلما عربيا وأجنبيا هذا العام في رام الله وغزة ونابلس وبيت لحم والقدس والناصرة.