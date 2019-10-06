بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك

محمد حماقي مع المغربية وئام رضوان (خاص لـ بوابة الوسط)

سحرت المشتركة المغربية وئام رضوان التي دخلت على كرسي متحرك لجنة تحكيم «ذا فويس» بصوتها وإرادتها وصلابتها، ودفعت المدربين الأربعة للاستدارة لها.

فبعد اشتداد المنافسة على الأصوات نفسها في الحلقتين الماضيتين، حاول النجوم - المدربون الأربعة في هذه الحلقة - اتباع استراتيجيات جديدة، التزامًا بالعدد المحدد للفرق الذي يجب ألا يزيد على 15 مشتركًا، وذلك ضمن الحلقة الثالثة من مرحلة «الصوت وبس» في «ذا فويس» مساء السبت.

شهدت الحلقة التي يقدمها ياسر السقاف وناردين فرج، تنافسًا حادًّا بين المدربين على أصوات متميزة، وضغطت سميرة على زر الاستبعاد لمنع حماقي من الفوز بإحدى المواهب، لكن المشتركة خذلتها واختارت الانضمام إلى فريق راغب.

وفي نهاية الحلقة، ضم راغب إلى فريقه ثلاثة مشتركين هم يوسف هناد، دعاء لحياوي، وميشال شلهوب. وفازت أحلام بمشتركيْن فقط هما ياسمين بلقاسم وإيمان عبد الغني. أما سميرة فضمت ثلاثة مشتركين هم كلارا عطالله، وأريج إيشوع، وأحمد عبد العزيز. فيما ضم حماقي أربعة مشتركين هم أسماء الشريف، عاصم سلام، ماهر يوسف، وئام رضوان.

لجنة تحكيم «ذا فويس» مع المغربية وئام رضوان (خاص لـ بوابة الوسط)