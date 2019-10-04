في مثل هذا اليوم رحل الفنان محمد مرشان

الفنان محمد مرشان في شبابه

في مثل هذا اليوم، منذ أربع سنوات، رحل الفنان محمد مرشان، الذي ولد سنة 1929 بالمدينة القديمة في طرابلس، وعلى الرغم من الفقر والعوز، إبان طفولته إلاّ أن والده البحار اهتم بتعليمه، فألحقه بجامع الزرقاني ثم إلى جامع حورية. ثم بالمدرسة الابتدائية الإيطالية «فرنشيبي بيامونتي». في العام 1939 اندلعت الخرب ونزحت أسرته واستقرت في جنزور حتى رجعت إلى طرابلس 1942، وانتهت الحرب عام 1945، والتحق محمد مرشان بالمدرسة الابتدائية العربية.

سنة 1948 التحق بخفر السواحل، وبسبب شغفه بالفن ومتابعته استقال عام 1951 وسريعا ماتعلم الكثير من قواعد النغم والعزف على عدد من الأدوات الموسيقية. عمل على تشكيل فرقة للمالوف وساهم في تأسيس معهد جمال الدين الميلادي سنة 1964 . واستقال سنة 1970 من إدارة المعهد الوطني للموسيقى، ورحل إلى مصر، وبعد عودته منها عام 1983عُين مستشارا في فرع الإذاعة الليبية في بنغازي وأسس فرق لجواد الموسيقية عام 1984 ثم نقل عام 1984 إلى طرابلس مشرفا على قاعة الفجر للتسجيل، حتى أحيل إلى التقاعد عام 1992.

تواصلت رحلته الفنية لأكثر من 60 عاما وتغنى بألحانه العديد من الفنانين الليبيين والعرب ، ومنها ما تغنى بها بنفسه، مثل ( نور العين والجوبة بعيد) وأغنية (كلّمتها واطت العين عليا). لحن لعدد من الأصوات العربية مثل " عفاف راضي، و فايدة كامل، و طلال مداح، وعُليا، وسعاد محمد، وكارم محمود وغيرهم". رحل عنا من القاهرة يوم 4/10/2015

المطرب الفنان الذي يجيد العزف على عدد من الالات الموسيقيه

الفنان محمد مرشان

الفنان الانيق محمد مرشان

مع على الغناي

مع الفنان سلام قدري والكاتب حسين مادي

في مرحلة متقدمة من عمره الابداعي

بعدما اقعده المرض

مع الفنانين : كاظم نديم وسلام قدري و وحسن عربي وعلي ماهر

كع كاظم نديم وسلام قدري و عبد اللطيف حويل والمذيع محمد السفاقسي

محمد مرشان وعبد اللطيف حويل وتكريم برعاية وزارة الثقافة والمجتمع المدني في 13/4/2013