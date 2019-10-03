انطلاق مهرجان «أيام فلسطين السينمائية»

انطلاق مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» (فيسبوك)

انطلقت فعاليات مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» في دورته السادسة الأربعاء في رام الله بالضفة الغربية بمشاركة أكثر من 60 فيلما بين روائي ووثائقي من مصر ولبنان وتونس والمغرب فرنسا وإيران والدنمرك وكوسوفو وألبانيا وأفغانستان والولايات المتحدة.

وتقام عروض المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فيلم لاب-فلسطين بالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية رام الله وبدعم من مؤسسات محلية وأجنبية في ست مدن هي القدس وبيت لحم ونابلس وغزة والناصرة ورام الله، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت بريجيت بولاد المديرة التنفيذية لمؤسسة «فيلم لاب-فلسطين» في الافتتاح «نحتفل هذا العام بدورة متميزة، فأعداد المخرجين من فلسطين والعالم العربي الذين تركوا بصمتهم في صالات العروض في تزايد، والإقبال المحلي والدولي على موضوع فلسطين أصبح واقعا لا مفر منه».

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم «لابد أنها الجنة» للمخرج إيليا سليمان وهو الفيلم الذي رشحته وزارة الثقافة الفلسطينية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، يتناول الفيلم رحلة هجرة للبطل، الذي يؤدي دوره المخرج إيليا سليمان، بحثا عن وطن بديل تأخذه إلى باريس ونيويورك لكن مدينته الناصرة تظل تسكنه طوال الوقت.

وسبق عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي شهر مايو حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما ومنحته لجنة تحكيم المسابقة الرسمية تنويها خاصا، وتشمل دورة هذا العام من المهرجان برنامجا بعنوان «الجيل القادم» يسلط الضوء على أفلام الأطفال والعائلة وبرنامجا آخر بعنوان «لا تعني لا» الذي يتناول العنف الذي تواجهه المراة في المجتمع، وصورتها في السينما.