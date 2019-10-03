بالصور: مواطن يسلم قطعا أثرية إلى مصلحة الآثار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 11:38 صباحا
تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)

سلم المواطن مرعي سعيد سالم الوافي، من منطقة الجزمة جنوب وادي بونجلة، الأربعاء، إلى مصلحة الآثار الليبية مجموعة من القطع الأثرية «أثاث جنائزي» وتمثال نصفي، وجدها بالقرب من عين المرسين.

وتم تسلم القطع الأثرية من قبل لجنة مكلفة من قبل مدير مكتب آثار الأبرق عطية بوشوال، ضمت كلا من مراقب آثار شحات، ومدير الإدارة العامة للمتاحف ومكتب الإعلام والتواصل بالمصلحة وقسم الترميم بمراقبة آثار شحات، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة. 

ونقلت القطع الأثرية المسلمة إلى مخازن مصلحة الآثار الليبية، وشارك في عملية معاينة القطع الباحث فضل عبدالعزيز.

تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)
تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)
تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)
تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤتمر برلين يضع ليبيا أمام خياري اتفاق «صخيرات جديد» أو ترقيع القديم
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه (فيديو)
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - دعاء!
كاريكاتير
المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة
ثقافة وفن
رهان غربي على مؤتمر برلين وعقوبات وضغوط لمنع تعطل صادرات النفط الليبي
ليبيا
القبض على شخص حاول قتل أمه في عين زارة
ليبيا
فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتؤكد: لا حل عسكري
ليبيا
«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الصحفي رشاد الهوني
ثقافة وفن
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
«داخلية الوفاق» تأمر بالقبض على شخصين تهجما على وزير المالية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبب خروج الماء من شكمان سيارتك