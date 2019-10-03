بالصور: مواطن يسلم قطعا أثرية إلى مصلحة الآثار

تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)

سلم المواطن مرعي سعيد سالم الوافي، من منطقة الجزمة جنوب وادي بونجلة، الأربعاء، إلى مصلحة الآثار الليبية مجموعة من القطع الأثرية «أثاث جنائزي» وتمثال نصفي، وجدها بالقرب من عين المرسين.

وتم تسلم القطع الأثرية من قبل لجنة مكلفة من قبل مدير مكتب آثار الأبرق عطية بوشوال، ضمت كلا من مراقب آثار شحات، ومدير الإدارة العامة للمتاحف ومكتب الإعلام والتواصل بالمصلحة وقسم الترميم بمراقبة آثار شحات، وفقا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

ونقلت القطع الأثرية المسلمة إلى مخازن مصلحة الآثار الليبية، وشارك في عملية معاينة القطع الباحث فضل عبدالعزيز.

تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)

تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)

تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)

تسليم قطع أثرية جنائزية لمصلحة الآثار الليبية (فيسبوك)