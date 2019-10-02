بروتوكول تعاون بين هيئة الثقافة والجامعة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 12:18 مساء
بروتوكول تعاون بين هيئة الثقافة والجامعة الليبية (فيسبوك)

وقعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الجامعة الليبية.

حضر التوقيع رئيس الهيئة جمعة الفاخري، ومدير إدارة التدريب والتطوير علي أحمد بن سعود، الذي مثّل الهيئة في التوقيع، ورئيس مجلس الإدارة بالجامعة أحمد سعد لاغا، وكيل الجامعة للشؤون العلمية صالح المجبري، ومدير المكتب الإعلامي بالجامعة عبدالعزيز الغدامسي، ووكيل الهيئة للشؤون الثقافية محمود امجبر، مدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويمهد هذا التعاون لشراكة ثقافية في مجالات التدريب ورفع الكفاية، وغيرها من البرامج الثقافية والإعلامية.

بروتوكول تعاون بين هيئة الثقافة والجامعة الليبية (فيسبوك)
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