ألبوم مزدوج لفرقة الروك «نيك كايف أند ذي باد سيدز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 10:22 صباحا
مغني الروك الأسترالي نيك كايف (أ ف ب)

أعلن مغني الروك الأسترالي نيك كايف، الإثنين، إطلاقه ألبومًا مزدوجًا جديدًا بعنوان «غوستين» الأسبوع المقبل.

ونشر المغني البالغ من العمر 62 عامًا الخبر على موقعه الإلكتروني ردًّا على أسئلة المعجبين الذين تساءلوا عن موعد إطلاق فرقة «نيك كايف آند ذي باد سيدز» أغنيات جديدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

و«غوستين» هو الألبوم الأول للفرقة منذ العام 2016 عندما أطلقت «سكيليتون تري» الذي غاص في مواضيع حساسة، منها وفاة ابن كايف المراهق.

ويتألف الجزء الأول من ثماني أغنيات، فيما الجزء الثاني يضم أغنيتين طويلتين مربوطتين بنص مقروء وفق المغني، ولم يحدد تاريخ صدور الألبوم.

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