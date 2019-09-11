طرح كليب أحمد سعد الجديد «يا مدلع»

مشهد من كواليس تصوير الفيديو كليب (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح فيديو كليب الفنان المصري أحمد سعد فيديو جديدا بعنوان «يا مدلع» عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب» وكل المتاجر الإلكترونية.

الأغنية من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدي وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.

الفيديو كليب تم تصويره في النمسا وتحديدا مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت.

وكشف سعد كواليس الفيديو كليب، قائلا «تم إعداد وتجهيز التصوير في أكثر من شهر وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن الفرح والبهجة، وطلب مني المخرج أن أقوم بمعاكسة الموديل، وفي بعض المشاهد كنت أحدثها بكلمات غزل باللغة العربية، فكانت الموديل تضحك وتجيبنى باللغة الألمانية».

وأضاف «اخترت تصوير أغنية (يا مدلع) حتى أقدم شكلاً جديداً لأغنية راقصة ومبهجة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».