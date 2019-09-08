وفاة المغني الإسباني كاميلو سيستو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 04:54 مساء
بيعت أكثر من 70 مليون قطعة من ألبومات كاميلو سيستو (أ ف ب)

توفي المغني والمؤلف الإسباني كاميلو سيستو الذي اشتهر بأغنياته الرومانسية خلال مسيرة امتدت على عقود، عن 72 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلته الأحد.

وجاء في تغريدة نُـشرت عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، «يؤسفنا أن نبلغكم بأن الفنان الكبير والعزيز كاميلو سيستو غادرنا للتو. فلترقد روحه بسلام»، وفق «فرانس برس».

وأفاد التلفزيون الإسباني بأن سيستو توفي إثر نوبة قلبية في مستشفى بمدريد.

وشارك الفنان، واسمه الحقيقي كاميلو بلانيس كورتيس، في فرقتين موسيقيتين في الستينات قبل تسجيل ألبومه الأول «ألغو دي مي» (شيء مني) سنة 1971.

وبيعت أكثر من 70 مليون قطعة من ألبوماته وبات أحد أشهر المغنين الإسبان في التاريخ.

ومن أشهر أعماله، «كييريس سير مي أمانته؟» و«إل أمور دي مي فيدا» و«بيردونامي».

وسجل سيستو الجزء الأكبر من أعماله بالإسبانية، لكن له أيضًا أغنيات بالإنجليزية والألمانية واليابانية والبرتغالية.

وألف كاميلو سيستو أغنيات لكبار الفنانين، من أمثال نجم البوب الإسباني ميغيل بوزيه والمغني المكسيكي خوسيه خوسيه.

وهو كان يحضِّر لجولة في الولايات المتحدة في فترة لاحقة من العام، مع محطات في ميامي ونيويورك ولوس أنجليس.

وغرد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعليقًا على وفاته: «تبكي إسبانيا وأميركا اللاتينية بكاملها خسارة كاميلو سيستو».

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