«القاهرة السينمائي» يستضيف النسخة الأولى من «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية»

رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» محمد حفظي (خاص لـ بوابة الوسط)

يشارك 42 ناقدا من 13 دولة عربية في لجنة تحكيم النسخة الأولى من «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية»، والتي يستضيفها مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، ضمن فعاليات دورته الـ41 نوفمبر المقبل.

وتقام المبادرة بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion)، التي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعها اتلوطنية في الخارج، حيث يختار النقاد المشاركون في لجنة التحكيم قائمة قصيرة من الأفلام الأوروبية التي تمثل بلادها في منافسات أوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وتمنح الجوائز للفائزين في احتفالية خاصة على هامش المهرجان.

تضم قائمة النقاد المشاركين في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، 12 ناقدا مصريا، هم؛ طارق الشناوي، أحمد شوقي، صفاء الليثي، خالد محمود، أسامة عبدالفتاح، أندرو محسن، عصام زكريا، علا الشافعي، ماجدة خير الله، محمد عاطف، أمل الجمل، ورشا حسني، ومن المغرب يشارك في اللجنة، حمادي كيروم، خليل الدمّون، رشيد نعيم، عبدالكريم واكريم، محمد بن عزيز، ومحمد شويكة، كما انضم من العراق كل من؛ زياد خزاعي، صفاء أبو سدير، عرفان رشيد، قيس قاسم، كاظم السلوم، ومهدي عباس.

ويشارك في اللجنة من لبنان، محمد رضا، نديم جرجورة، هدى إبراهيم، وهوفيك حبشيان، ومن الجزائر يشارك عبدالكريم قادري، نبيل حاجي. أما تونس، فتمثل في اللجنة بكل من، إقبال زليلة، طارق بن شعبان، ولمياء قيقة، وانضم من سورية، إبراهيم حاج عبدي، علي وجيه، وندى أزهري. كما يشارك خالد علي من السودان، وعبدالستار ناجي من الكويت، وناجح حسن من الأردن، وحسن حداد من البحرين، بالإضافة إلى حسام عاصي من فلسطين، وعلا الشيخ (فلسطين/ الإمارات).

وقال رئيس «القاهرة السينمائي» محمد حفظي إن المهرجان فعالية مثالية لاستضافة «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية»، مؤكدا أنه سيوفر كل الدعم لظهور هذا الحدث المهم بأفضل شكل ممكن، معربا عن سعادته بالتوسع الذي يحدث ضمن جوائز النقاد لتشمل السينما الأوروبية إلى جانب العربية.

من جانبها، قالت سونيا هاينن المدير الإداري في «European Film Promotion» إنها سعيدة بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من الأفلام تمثل التنوع في السينما الأوروبية على لجنة متميزة من نقاد السينما العرب.

أما ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية، فأكدا أن المبادرة تنطلق بـ42 ناقدا من 13 دولة عربية، وهو رقم يعبر عن الثراء والتنوع الذي سيكون السمة العامة لـ«جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية» مستقبلاً. وأشار الثنائي دياب وكركوتي إلى اعتزاز مركز السينما العربية بثقة النقاد العرب وإدراكهم قيمة مثل هذه الجوائز ودورها في التبادل المعرفي والثقافي في عالم السينما.

صورة مجمعة للنقاد العرب (خاص لـ بوابة الوسط)