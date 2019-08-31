السرطان ينهي قصة حياة فاليري هاربر

وفاة الممثلة الأميركية فاليري هاربر عن 80 عاما (أ ف ب)

بعد صراع طويل مع سرطان في الرئة والدماغ، توفيت الممثلة الأميركية فاليري هاربر، التي ذاع صيتها بفضل مسلسل «ذي ماري تايلر مور شوو»، الجمعة، عن 80 عاما.

ونالت هاربر أربع جوائز «إيمي» وجائزة «غولدن غلوب» عن تجسيدها دور رودا مورغنسترن في المسلسل الذي عرض في السبعينات. وعرض لاحقا مسلسل يتمحور حول هذا الشخصية، وفق «فرانس برس».

وكتب توني كاشيوتي زوج هاربر في رسالة نشرتها ابنتهما بالتبنّي كريستينا على «تويتر»، «توفّيت زوجتي الفاتنة والمحبّة منذ حوالى 40 عاما عند الساعة 10,06، بعد صراع مع السرطان دام سنتين. ونحن لن ننساك أبدا أبدا. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي!».

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ولدت فاليري هاربر في نيويورك وبدأت مسيرتها كراقصة باليه في فرقة في مانهاتن. ثم أدّت أدوارا في برودواي قبل خوض مجال التلفزيون والسينما. ومن أشهر أفلامها «تشابتر 2» و»ذي لاست ماريد كابل إن أميركا».

ومثّلت هاربر في «ذي ماري تايلر مور شوو» من العام 1970 إلى 1974 قبل أن تتولّى بطولة مسلسل «رودا» لأربع سنوات.

وشخّصت إصابتها بسرطان في الرئة سنة 2009 وصل إلى دماغها سنة 2013. وقال لها الأطباء آنذاك إنها لن تعيش أكثر من ستة أشهر..

