باولو كويلو يطلب السماح من فرنسا لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 01:54 مساء
بيع كتاب كويلو «الخيميائي» بعشرات ملايين النسخ (أ ف ب)

طلب الكاتب البرازيلي باولو كويلو السماح بعد التصريحات السلبية التي أطلقها رئيس بلاده جايير بولسونارو بحق فرنسا في إطار الأزمة المرافقة لحرائق الأمازون.

وقال كويلو بالفرنسية في تسجيل مصور نشره عبر حسابه على «تويتر»، «هذا فيديو حزين بعض الشيء أطلب فيه السماح من أصدقائي الفرنسيين بسبب الأزمة أو ما سأسميه هستيرية بولسونارو تجاه فرنسا ورئيسها وزوجته»، وفق «فرانس برس».

ويُعتبر الكاتب المولود في 1947 في ريو دي جانيرو أحد الكتاب الأكثر جذبا للقراء في العالم، إذ بيع كتابه «الخيميائي» بعشرات ملايين النسخ.

وأضاف باولو كويلو متحدثا عن القادة البرازيليين «فيما الأمازون تحترق، هم لا يملكون أي حجة ولا يفعلون سوى إطلاق الشتائم والإنكار والتفوه بالترهات للهروب من مسؤولياتهم».

وأسفرت قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية عن توتر بين بولسونارو ونظيره الفرنسي بشأن حرائق الأمازون ما أدى إلى إحدى أخطر الأزمات الدبلوماسية بين البلدين.

ودفعت تصريحات مسيئة أطلقها الرئيس البرازيلي بحق السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، بالرئيس الفرنسي إلى الإعراب علنا أمام كاميرات العالم عن أمله في أن «يكون للشعب البرازيلي سريعًا رئيس يتصرف على مستوى» موقعه.

وأضاف الكاتب «هذه لحظة ظلامية في البرازيل، هي ستعبر كما يمرّ الليل.. وأنا أعتذر منكم».

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