بالصور: «الجونة السينمائي» يكشف تفاصيل الدورة الثالثة

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

عقدت إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر الإثنين، داخل أحد الفنادق المطلقة على النيل، وذلك لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة التي من المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

المهرجان وُلد ناجحًا

في البداية تحدث المهندس نجيب ساويرس، قائلاً: «المهرجان وُلد ناجحًا منذ أول دورة، ربنا وضع يده فيه، وأنا بصفتي عاشقًا للسينما، أحضر أغلبية المهرجانات العالمية، وأسمع كيف يتحدثون عن المهرجان، كأنه يقدم منذ سنوات عديدة». وطلب ساويرس من الإعلاميين عدم التركيز على السجادة الحمراء وما يرتديه الفنانون فقطـ، بل التركيز على الفعاليات الفنية والأفلام التي تعرض.

وأشار إلى أن شعار المهرجان «سينما من أجل الإنسانية» هو شعار دائم، وغير مرتبط بدورة محددة، لأن السينما أفضل وعاء للتأثير على المشاعر الإنسانية، فهي تغير من الإنسان.

وأضاف: «جائزة سينما من أجل الإنسانية لاقت اهتمامًا كبيرًا من إدارة المهرجان، لأن الفيلم الذي يحرك الوجدان أهم من نوعية الأفلام الأخرى».

قائمة المشاركين في الدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية

الجونة مدينة حقيقية

وكشف المهندس سميح ساويرس أنه لم يكن يتوقع هذا الحجم لمدينة الجونة، التي بدأ فيها منذ 30 عامًا عندما كانت صحراء، مضيفًا: «كنت أتصور أنه سوف يكون مجرد فندق ومارينا، ولكن بعد كل مشروع كنت أجد المكان يحتاج أكثر وأكثر، حتى أصبح به 16 فندقًا ومستشفى ومدرسة، وغيرها من الخدمات والإنشاءات الموجودة حاليًا، فبعد 15 عامًا من إنشائها قررت أن تصبح مدينة حقيقية بمجلس إدارة، وأنا مستمع جيد لكل الأفكار الجيدة، وأتذكر عندما جاء عمرو منسي منذ 10 سنوات بفكرة إنشاء بطولة للإسكواش، لتصبح من أهم البطولات على مستوى العالم، كذلك لم أستطع رفض طلب بشرى ونجيب عندما تحدثا معي عن إقامة مهرجان سينمائي».

وتابع: «عندما عرضت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم تبني الجونة لإقامة مهرجان للموسيقى، بدأنا نفكر في الأمر، وبناء قاعة كبرى للمؤتمرات، تكون مقرًّا أيضًا لمهرجان السينما، التي سوف تكون مستعدة لاستقبال ضيوف المهرجان ابتداءً من الدورة الرابعة».

جزء لا يتجزأ

ومن جانبه قال المهندس خالد بشارة، العضو المنتدب لشركة «أوراسكوم»، إن «الفرق بين مهرجان الجونة وغيره، هو أن المهرجان والمدينة جزء لا يتجزأ، ونحاول كل يوم إيجاد أفكار جديدة لتقديمها وتطويرها لتصبح مشروعًا ناجحًا، لذلك ونحن نكشف تفاصيل الدورة الثالثة نحدد مكان إقامة الدورة الرابعة، التي يقوم على بناء المشروع مهندسون عالميون».

16 فيلما عالميا في الدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السينمائي»

وتحدث عمرو منسي عن أسباب نجاح المشروع واستمراريته، قائلًا: «توجد أسباب كثيرة للاستمرارية، أولها الأساس الذي يبنى عليه المشروع، ثانيًا الاستعداد لاستقبال التحديات التي تواجهك في المشروع وطريقة تعاملك معها، ثالثًا التجديد، لأنه يجب أن يكون هناك أمر جديد كل عام»، مضيفاً: «إن مصر هي هوليود الشرق، وتستحق أن توضع على خريطة المهرجانات العالمية، وكان لا بد من تأسيس مهرجان سياحي وسينمائي».

وأضاف: «لم نكن نستطيع الاستمرار دون الجهات التي تدعمنا، التي تنقسم إلى شقين، الأول هو الفريق الذي يعمل معك، والذي لم نكن نستطيع تكوينه من أول عام، وكنا نتطور سنة وراء أخرى، والشق الثاني الناس التي تدعمك ماديًّا، لأن مشروعًا كبيرًا مثل هذا لن يقوم إلا بوجود رجال أعمال مؤمنين بما تقدمه ويدعمونه، مثل المهندس نجيب ساويرس وسميح ساويرس، ووزارات الثقافة والسياحة والداخلية ومحافظة البحر الأحمر».

دعوة رامي مالك

من جهتها تحدثت الفنانة بشرى عن دور الإعلام في مساندة المهرجان، ووجهت الشكر للعاملين بمدينة الجونة، الذي يظهر مدى حبهم للسينما، وتعاونهم الشديد مع إدارة المهرجان، مشيرة إلى أنه «لا تستطيع إدارة المهرجان إعلان القائمة النهائية لضيوف المهرجان، لأنه يظل التفاوض مع الجهات المسؤولة لآخر لحظة، خاصة أن أغلبية النجوم الذين يتم دعوتهم مرتبطون بمواعيد تصوير هؤلاء النجوم، مثل النجم العالمي رامي مالك الذي يتم دعوته منذ الدورة الأولى، ولكن للأسف في كل مرة يكون مرتبطًا بتصوير أفلام».

«الجونة السينمائي» يستقبل مينا مسعود في دورته الثالثة

وتحدث انتشال التميمي عن منصة الجونة، وقال: «نحن نبحث عن إقامة مشاريع تشبه المدينة، فنحن استقبلنا هذا العام 133 مشروعاً، قمنا باختيار 92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة بعد الإنتاج، هذا الكم من المشاريع يعكس اهتمام صناع السينما بالمشاركة في المهرجان»، مشيرًا إلى أن استمرار المهرجان للعام الثالث لم يكن النجاح فيه صدفة، أو عن طريق الحظ، بل نتيجة تخطيط وتحضير، حيث إن نصف الأفلام التي تم ضمها إلى قائمة المهرجان لم يتم عرضها حتى الآن، وشاركت في عدد كبير من المهرجانات العالمية.

فتح باب الاعتماد للدورة الثالثة من منصة الجونة السينمائية

وحضر المؤتمر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس والراعي الرسمي للمهرجان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية المهندس خالد بشارة، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ومدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان الفنانة بشرى رزة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس، والفنانة التونسية درة زروق، والمخرج المصري يسري نصرالله، المؤلف والسيناريست المصري الكبير بشير الديك، والمخرج مروان حامد، والسيناريست خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية. وقدمت الحفل الفنانة إنجي المقدم.

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من فعاليات مؤتمر «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)